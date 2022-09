Anche in Granda le bollette da shock in vetrina: "Il Governo ci deve mettere mano, non c'è altra soluzione" [VIDEO]

Bollette energetiche quadruplicate. Qualcuno, come il Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo, ha deciso di metterle in vetrina: dai 5mila euro pagati nel luglio 2021 ai 19.866,63 euro arrivati nel luglio 2022.

“Il Governo deve metterci mano, non c'è altra soluzione”, commenta il contitolare Elio Parola.

Altri esercenti preferiscono non mettere in piazza i loro problemi privati, ma confermano gli aumenti spropositati. Poi c'è chi ha il contratto bloccato fino a settembre, ma teme per l'inevitabile stangata autunnale.

Come contenere il carobollette? C'è chi ha investito su nuove attrezzature meno energivore, chi ha rivisto l'utilizzo di frighi e forni, e chi è stato costretto a ritoccare i prezzi. Nessuno vorrebbe farlo perchè, oltre ad essere commercianti, sono consumatori. Vivono sulla loro stessa pelle gli aumenti delle bollette in famiglia. Però pensare di andare avanti in questo modo è impossibile.

Lo conferma il presidente di Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Luca Chiapella: “Noi attendiamo dei segnali concreti dalla politica. Le porte di Confcommercio sono aperte per significare il grado di grave prostrazione delle nostre imprese. È ora che i politici scendano nel mondo reale. Io ho le chat di whatsapp imballate di foto di bollette passate da 4 a 25mila euro al mese”.

In questa ottica è la nata “Bollette in Vetrina”, protesta nazionale di Confcommercio e Fipe (Federazione italiana pubblici esercenti) contro i rincari dell'energia.

Ma il carobollette è solo uno dei problemi. “Vogliamo un cambio di paradigma – conclude Chiapella -. Venite a chiederci i problemi delle imprese. Li abbiamo messi tutti in fila nel dossier nazionale di 48 pagine dove sono evidenziate tutte le cose da fare per il Paese e il sistema imprenditoriale. Se c'è lavoro, c'è sviluppo e benessere. Le imprese sono vessate dalla speculazione, I dati di aumento energetico erano già partiti a maggio e giugno dell'anno scorso, prima della guerra. Il costo di energia e gas sono fuori controllo, la filiera è in ginocchio. Il brutto deve ancora venire. Se guardiamo le proiezioni sugli aumenti di gas ed energia elettrica, c'è da mettersi le mani nei capelli. Se dal Covid siamo usciti, rischiamo invece di non superare questa crisi energetica di cui la guerra è soltanto una concausa”.