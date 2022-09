Esplosioni di colori nella scuola "Giuseppe Tosa" di Cossano Belbo [FOTO]

Tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico nella scuola dell'infanzia ed elementare Giuseppe Tosa di Cossano Belbo. L'amministrazione comunale, dopo i grandi lavori del 2020, ha deciso di dare una sferzata di colore alle facciate dell'edificio, incaricando dei lavori la ditta Gianfranco e Gioele Rizzoglio. Come consuetudine a Cossano, sono stati scelti colori molto vivaci, ma con un preciso progetto. Sulla facciata principale dell'ingresso, accanto all'affresco raffigurante il Sindaco Tosa, è stata disegnata dal pittore Cerrato e colorata da Gianfranco Rizzoglio, una bellissima bandiera della pace al vento. Si è consapevoli che il messaggio di pace e serenità sia il migliore viatico per contrastare gli eventi poco rassicuranti del momento. I sette colori del vessillo, che corrispondono anche a quelli dell'arcobaleno, sono stati poi riportati sulla facciata della scuola elementare verso il cortile interno.

Nello stesso edificio, la parete verso la via laterale è stata dipinta di un azzurro raffigurante un cielo, con sopra riprodotti numerosi palloncini in volo verso l'infinito, palloncini riportanti sempre i sette colori della bandiera, un messaggio di libertà, come augurio a tutti coloro che l'hanno persa nei vari conflitti in giro per il mondo. Per la facciata della scuola dell'infanzia, si è deciso di ravvivare la parete con un tenue giallo, su cui sono state riprodotte diverse farfalle in volo, abilmente disegnate da Gioele Rizzoglio e rese poi vivaci dal delicato pennello della bravissima Luciana Barolo. La scelta delle farfalle è anch'esso un messaggio di libertà e di serena crescita dei nostri bambini. Attualmente, oltre al disegno delle scuole, la signora Luciana, sta dipingendo le numerose cassette dei contatori del gas e della corrente elettrica, sparse per il paese, dimostrando un grande attaccamento al paese natale.

La scala antincendio della scuola è stata mascherata alla base, con pannelli raffiguranti diverse matite colorate, come un grande astuccio pieno di colori. Da ultimo, le pareti esterne del locale tecnico della caldaia, dove è stato ravvivato con i colori originali, il murales eseguito circa 25 anni fa da alcuni alunni frequentanti la scuola elementare, sotto l'abile regia della loro insegnante di allora, Francesca Grasso. Un grande ed entusiasmante progetto, voluto dall'amministrazione comunale per rendere sempre più accogliente la struttura, dove i giovani del futuro possono svolgere la propria crescita culturale, nella speranza che l'anno scolastico inizi e prosegui nella più completa normalità. Dal corpo docente sono emerse, nella programmazione annuale, nuove iscrizioni anche da altri paesi della zona, a dimostrazione che la complementarietà di una scuola funzionale, accogliente con la bravura ed affiatamento delle insegnanti, porti sempre risultati positivi a beneficio di tutti i cittadini.

Particolare non di minore importanza, le spese per i lavori assegnati alla ditta Rizzoglio sono state coperte con avanzo di amministrazione, sempre dell'ottica di una sana e razionale gestione delle casse comunali.