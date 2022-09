La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi festeggia i 60 anni dalla fondazione e guarda al futuro

Domenica 28 agosto la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha festeggiato i 60 anni di fondazione. Era il 28 agosto 1962 quando, con l’impegno e l’aiuto dell’allora deputato fossanese onorevole Luigi Bima, venne redatto l’atto costitutivo della Cassa Rurale ed Artigiana di Pianfei – Società a responsabilità limitata, con sede proprio a Pianfei. Il capitale sociale di allora era di 625mila lire, i soci fondatori 32: 20 agricoltori, 10 artigiani, un professore e una industriale.



"Oggi la compagine sociale della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi sfiora le 6mila unità – dice il presidente della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Paolo Blangetti -. Questo è solo uno dei tanti indicatori che attestano il percorso di costante sviluppo maturato negli anni dal nostro istituto di credito che ha chiuso il primo semestre 2022 con un patrimonio netto di 50.748.430 euro (+9,5% rispetto al 31 dicembre 2021) e masse amministrate ancora in crescita che si attestano a 1.166 milioni di euro".



"Questo anniversario è l’occasione per voltarci indietro e fare un bilancio dei tanti passi fatti, tutti compiuti in un percorso mirato al sostegno e alla crescita delle comunità e dell’economia del territorio – dichiara il direttore generale della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Sergio Bongioanni - . Ma la Banca di Pianfei, per natura e per vocazione, memore e orgogliosa delle sue origini, non può non celebrare il coraggio e l’intraprendenza dei suoi fondatori guardando soprattutto al futuro. Continuerà a farlo seguendo tre direttrici. In primis, puntando a raggiungere una sempre maggiore solidità come si evince dalla notevole crescita delle percentuali relative ai coefficienti prudenziali: il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio), il coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) e il coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) si attestano tutti al 20,48% (contro il 20,07% del 31 dicembre 2021), percentuale che conferma il continuo miglioramento della disponibilità patrimoniale della banca nel far fronte alla copertura di tutti i rischi assunti".



"In secondo luogo, mirando ad un continuo sviluppo sul territorio, come testimonia l’avanzamento del progetto che a breve potrebbe vedere l’apertura di un nuovo sportello sulla piazza di Genova".



"Infine, la Banca proseguirà a sviluppare un percorso verso una sempre maggiore sostenibilità e rispetto per l’ambiente: ne sono testimonianza la proposta di finanziamenti agevolati per l’acquisto di vetture non inquinanti e l’utilizzo di automobili elettriche ad uso aziendale. A tutto questo si aggiunge una valutazione, in corso d’opera, di un progetto che porterà la sede centrale di Pianfei ad avere una sua indipendenza energetica".



E proprio restando in ottica green, dal 15 settembre i soci che si recheranno presso tutti gli sportelli della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi potranno richiedere igadget celebrativi del 60esimo, realizzati con materiale riciclato o di origine naturale. Con un organico di 79 dipendenti, la Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi conta su una rete di vendita di 13 filiali dislocate nelle province di Cuneo e Savona. Nel 2021, anche attraverso l’attività della propria Fondazione, la Banca ha elargito sul territorio, in beneficenza e sponsorizzazioni, oltre 100mila euro.