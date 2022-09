Prosegue l’attività didattica dell’edizione 2022 de l’Université d’été sulla “Valorizzazione dei beni culturali del territorio transfrontaliero”

L’iniziativa didattica sul campo de l’Université d’été quest’anno vede lo scenario del Parco naturale Alpi Marittime, e come sede la Casa Alpina di Sant’Anna di Valdieri, il suo momento formativo applicato al territorio.

Infatti da lunedì scorso e fino a sabato 3 settembre una trentina di studenti dell’Università di Torino, iscritti ai corsi di laurea in Turismo e al master in Promozione e organizzazione turistico-culturale del territorio, partecipano al corso di formazione “Valorizzazione dei beni culturali del territorio transfrontaliero”, e tra questi anche rappresentanti di “UNITA – Universitas montium”, la rete internazionale di università di tutte lingue romanze che promuove lo studio della diversità linguistica e dello sviluppo delle aree rurali e transfrontaliere di montagna.

L’iniziativa, proposta dalla Associazione Culturale Antonella Salvatico viene svolta in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino (corso di Laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo, corso di Laurea magistrale in Comunicazione internazionale per il Turismo, Master in Promozione e Organizzazione turistico-culturale del Territorio - MaPOT, Laboratorio di ricerca Open “Tourism”), con il sostegno del Parco Naturale Alpi Marittime, Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione CRT.

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere direttamente i territori e poter alternare i momenti didattici classici con gli operatori, facendo un percorso pratico di quello che potrà essere il futuro professionale degli studenti. Infatti a fianco delle lezioni (tra cui gli interventi del Direttore del Dipartimento Matteo Milani, dei professori Laura Bonato, Cristina Trinchero, Francesco Panero e Enrico Lusso), si affianca la scoperta del territorio che accompagna le attività in aula (per esempio le escursioni a Lo Viòl di Tàit, il sentiero culturale dell’Ecomuseo della Segale e al Piano del Valasco), mentre sono previsti interventi di operatori turistici e culturali dei territori (il Presidente del Parco GianMario Giordano e il Direttore del sito Unesco di Langhe-Roero Monferrato Roberto Cerrato) e di esperti di cultura nella gestione del territorio (tra cui il professor Damiano Cortese e Claudio Alberto).

Le attività didattiche del Corso prevedono una giornata conclusiva dell'iniziativa, attesa per il 24 settembre a La Morra presso la collegiata di San Sebastiano (restauro coordinato dalla Associazione Antonella Salvatico) per il rilascio degli attestati di frequenza dell’«Université d’été».