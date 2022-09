Savigliano invasa dagli Alpini per l’8° Raduno della “Piana Cuneese”

Da venerdì sera 2 settembre fino a domenica 4, Savigliano ospiterà l’8° Raduno Alpini “Della Piana Cuneese”.

L’evento porterà in città i 14 gruppi facenti parte della “Concentrazione di Pianura” e varie delegazioni provenienti anche da fuori provincia; vie e piazze cittadine si riempiranno di Alpini con le tipiche camicie a quadri rosse accompagnati dall’inseparabile cappello.

Di seguito il cronoprogramma dell’evento:

Venerdì 2 settembre

– Ore 18:00 alzabandiera presso il monumento all’Alpino in Piazza Sperino con la partecipazione della Banda Musicale Città di Savigliano.

– Dalle ore 20:00 serata gastronomica in piazza Santarosa e possibilità di cenare sotto le stelle.

– Ore 21:00 esibizione delle Corali Alpine Rino Celoria e la Reiss presso il teatro Milanollo.

– Ore 22:00 inizio della notte verde con gruppi di canti popolari nelle piazze e vie della città.

Sabato 3 settembre

– Ore 10:00 Cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al 1° Reggimento Alpini Artiglieria da montagna presso l’Auditorium Crusa Neira in Piazza Misericordia e deposizione della corona in onore ai caduti all’Ara della Vittoria con esibizione della banda musicale.

– Ore 18:00 arrivo staffetta alpina presso il monumento all’ Alpino in piazza Sperino con la partecipazione della banda musicale Città di Savigliano.

– Ore 21:00 in piazza Santarosa esibizione della Fanfara Brigata Alpina Taurinense

Durante tutta la giornata in piazza del Popolo mostra statica del 1° Reggimento Alpini Artiglieria Terrestre da montagna.

Domenica 4 settembre 2022

– Ore 08:00 Ammassamento presso la Sede del Gruppo in corso Caduti sul Lavoro, con colazione offerta dal Gruppo.

– Ore 09:00 inizio sfilata con la partecipazione della Banda Musicale Città di Savigliano e della Banda Musicale Filarmonica Narzolese verso il monumento all’Alpino in Piazza Sperino per deposizione corona in Onore dei Caduti con esibizione bande musicali, proseguimento corteo verso l’Ara della Vittoria con deposizione corona, con esibizione bande musicali, proseguimento corteo verso via Muratori, viale 1°Maggio, via Trossarelli, via Sant’Andrea in direzione Piazza Santarosa e deposizione corona alla lapide in Onore ai partigiani Barberis e Chiarofonte ed esibizione bande musicali.

– A seguire saluto delle Autorità presenti.

– Ore 11:00 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea.

– Ore 12:00 ammaina bandiera.

– Ore 12:30 Rancio Alpino presso l’Ala Polifunzionale di Piazza del Popolo.