Barge, scontro tra auto e moto in frazione San Martino a Barge

Non si conoscono al momento le condizioni delle tre persone risultate ferite nell’incidente verificatosi poco prima del mezzogiorno di oggi (giovedì 1° settembre) in via Crocetta, frazione San Martino di Barge.

Il sinistro ha visto una motocicletta scontrarsi con un’automobile per ragioni ora in corso di accertamento da parte delle autorità.

I soccorsi hanno coinvolto i sanitari del Servizio di Emergenza 118 e squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Barge e da Saluzzo.