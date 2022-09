Boves, 73enne s’infortuna in un castagneto: intervengono i tecnici del Soccorso Alpino

Nella mattinata di oggi, giovedì 1° settembre, la squadra di Cuneo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuta per recuperare un 73enne, G. V., residente a Boves, in località San Giacomo.



L'allarme è stato lanciato dai parenti dell'uomo, che stava curando il proprio castagneto in vista del prossimo raccolto autunnale. Durante le operazioni di pulizia del sottobosco ha probabilmente messo un piede in fallo che gli ha causato la probabile lussazione dell'anca. Non potendo più deambulare autonomamente è stato dato l'allarme al numero unico di emergenza intorno alle ore 11.



I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l'uomo nel bosco e, dopo aver stabilizzato l'arto in questione, lo hanno trasportato a spalla con l'ausilio della barella portantina a valle, dove ad attenderli c'era l'ambulanza della Croce Rossa di Cuneo, che lo ha trasportato presso l'ospedale.



Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 12.30.