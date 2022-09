Un 26enne in gravi condizioni in uno scontro a Castelletto Stura

Un ferito in codice rosso (si tratta di un 26enne, A. K. le sue iniziali) e altri cinque feriti meno gravi (quattro "verdi" e un "giallo"): è il bilancio dell’incidente verificatosi verso le 8 di questa mattina, giovedì 1° settembre, in via Del Ponte a Castelletto Stura, lungo la Provinciale 3.

Dalle prime informazioni raccolte dal nostro giornale il sinistro avrebbe coinvolto diversi veicoli.

Sul posto stanno operando i soccorsi, intervenuti con quattro ambulanze del Servizio Regionale di Emergenza 118 e i Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo.