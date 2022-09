Incidente sul lavoro nel Bergamasco: fatale la caduta da una parete per un 31enne monregalese

In lutto la comunità monregalese, per la scomparsa improvvisa di Omar Ait Youssef, operaio 31enne di Mondovì.



Youssef si trovava ad Averara, nel bergamasco, per una trasferta di lavoro (l'attività consisteva in un'opera di messa in sicurezza di un versante roccioso). Nella mattianta di martedì 30 agosto il giovane è caduto dalla parete su cui stava intervenendo, sistemando una rete paramassi, schiantandosi al suolo dopo diversi metri.



Immediata la traduzione all'ospedale di Bergamo "Papa Giovanni XXIII", dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno però dovuto attestarne il decesso durante la notte appena trascorsa.



Youssef viveva a Mondovì da diversi anni ed era ben conosciuto nella comunità marocchina monregalese, anche come grande appassionato di calcio.