Un codice rosso e altri quattro feriti in un incidente sulla Statale 231 ai Ronchi

Cinque i feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in codice di gravità rosso per un trauma cranico (per le altre persone coinvolte si parla di un codice giallo e due verdi), in un sinistro verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 1° settembre, lungo la strada statale 231 nei pressi di frazione Ronchi a Cuneo, dove un’auto è uscita di strada andando a sbattere contro un palo presente ai margini della carreggiata.

I feriti sono stati affidati alle cure delle équipe del Servizio Regionale 118 giunti in loco con ambulanze della Croce Rossa di Cuneo e Busca. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Busca e i Carabinieri per i rilievi del caso.