ADM sequestra apparecchi irregolari per giocare su casinò online con soldi veri

Controlli e sanzioni in Puglia, le macchine da gioco erano collegate a siti illegali. L’importanza dei della regolamentazione per la sicurezza dei giocatori.

Il gioco illegale è nel mirino delle forze dell’ordine oggi più che mai. Le cronache sono piene di notizie su sequestri sul territorio e chiusura di siti online. Tra gli ultimi episodi, in ordine di tempo, quello di un sequestro presso una sala giochi in provincia di Taranto: di apparecchi consentivano gioco online illegale. I controlli sono stati effettuati dagli addetti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ente, che si occupa della gestione del settore del gioco online e offline, è anche preposto a operazioni di ispezione sia online che sul territorio.

Non è la prima volta che in Puglia vengono riscontrate irregolarità di questo tipo. Solo pochi mesi fa altre operazioni in provincia di Foggia e Bari avevano portato a severe sanzioni pecuniarie a diversi gestori di sale giochi. Il motivo è sempre lo stesso, gioco online irregolare tramite apparecchi collocati nei locali fisici.

Da quando il gioco online è regolamentato, l’ADM collabora con le forze dell’ordine per fare in modo che tutte le attività di gioco sul web o fuori dal web avvengano in conformità con la legge. L’obiettivo è rendere l’azzardo sicuro per i giocatori, da ogni punto di vista e ovunque lo si pratichi.

Legalità e gaming, in Germania come in Italia

L’attenzione alla legalità del gioco è anche alla base della nuova legge di regolamentazione per i casinò online in Germania. Il governo tedesco circa un anno fa ha approvato il nuovo trattato sul gioco non solo per controllare il settore online, ma anche per regolamentarlo in modo da non danneggiare il settore dei casinò tedeschi, presenti in maniera importante sul territorio. Gli effetti del trattato sono visibili sui migliori casinò online in Germania, che come si legge sul sito di recensione tedesco più conosciuto, sono divertenti e sicuri, apprezzati anche dagli italiani all’estero.

Grazie a questa legge i siti legali possono proporre giochi con denaro reale in Germania, in maniera sicura e nel rispetto delle norme che mirano a proporre attività ludiche controllate e limitare i problemi di dipendenza. Cosa che non può accadere in situazioni come quella verificatasi a Taranto, con il sequestro di apparecchi collegati online non autorizzati. In questo caso il rischio per i giocatori è alto in assenza dei controlli e delle tutele garantite dalla legge. Nella normativa tedesca, così come in quella Italiana, la protezione del giocatore è al centro dei provvedimenti del legislatore.

Cosa dice il nuovo trattato sul gioco tedesco

In Germania con il nuovo trattato è stato colmato un vuoto normativo che persisteva da anni. La Germania ha seguito l’Italia sulla via della regolamentazione del settore del gioco, anche se con oltre un decennio di ritardo. A partire dal 2021 infatti, i vari giochi online sono diventati legali: si tratta di slot machine, giochi di poker e scommesse sportive. Prima di arrivare a questo punto è stato necessario raggiungere l’accordo tra gli stati federali. Molti di essi sono caratterizzati dalla massiccia presenza sul territorio di casinò tedeschi di tipo tradizionale: l’obiettivo era anche quello di proteggerli dalla concorrenza online.

Con il trattato sul gioco, si mira a proteggere anche i giocatori. A chi si diverte online sono infatti imposti limiti e offerti strumenti per poter vivere le attività di gioco in maniera sana e consapevole. Ad esempio i giocatori tedeschi non possono depositare più di 1000€ mensili sui diversi siti legali. Hanno a disposizione un tasto per autoescludersi dal gioco ogni volta che vogliono per 24 ore. Vige anche in Germania un divieto di pubblicità a protezione delle fasce più deboli e vulnerabili.

Gioco legale e illegalità, la situazione in Italia

In Italia come in Germania l’obiettivo delle leggi sul gioco è duplice: da un lato combattere l’illegalità, dall’altro fare in modo che le attività legali siano sicure per i giocatori. Grazie alla regolamentazione il settore del gioco legale gode di ottima salute, garantendo anche un rilevante gettito fiscale alle casse dello Stato. Ma è anche vero che il periodo post pandemia non è stato semplice, in particolare per i gestori di locali e sale giochi sul territorio.

Una ricerca effettuata da Luiss Business School e Ipsos, che ha analizzato 300 realtà operanti sul territorio, ha mostrato come le lunghe chiusure abbiano portato al dirottamento dei giocatori online. Ma una parte importante di essi si è rivolta al mondo dell’illegalità. Dalla ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati a inizio 2022, emerge anche un ritratto del giocatore tipo: il gioco è un servizio a cui fanno riferimento consumatori di tutte le classi di reddito e con abitudini di consumo molto diverse tra loro.

Quindi ne deriva che il gioco è un bene normale e necessario, da non reprimere, ma da proporre con i dovuti controlli da parte degli organi deputati. Al tempo stesso è importante agire sulla consapevolezza dei giocatori su ciò che è illegale e ciò che non lo è. Molto spesso, in special modo in situazioni come quella di Taranto, utilizzando terminali proposti in sale giochi legali, il giocatore non è consapevole di giocare in maniera illegale.