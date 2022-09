Big Eyes Coin: il token dell'anno che replica Solana e Thorchain

La finanza decentralizzata ha fornito soluzioni uniche a diversi problemi che si incontrano di solito con il sistema finanziario tradizionale. Con la finanza decentralizzata, è possibile gestire meglio le proprie finanze e saltare gli ostacoli delle tasse e degli intermediari che accompagnano le transazioni. Tuttavia, Defi e i suoi numerosi vantaggi sono disponibili solo per una piccola parte della popolazione, e Big Eyes (BIG) spera di poterne espandere meglio la portata.

I progetti di criptovaluta che hanno promosso il concetto di finanza decentralizzata includono Solana (SOL) e ThorChain (RUNE), per spostare la ricchezza nelle mani dei loro utenti. D'altro canto, Big Eyes (BIG) sarà il token comunitario completamente dedicato ad accumulare ricchezza nelle mani della sua comunità e a costruire un ecosistema che si autopropaga. Questo elemento di autopropagazione spinge l'ecosistema a continuare a costruire e a raggiungere tutti gli obiettivi fissati dai membri della comunità.

Sebbene diversi ecosistemi di criptovalute come Solana (SOL) e ThorChain (RUNE) affrontino i problemi dal punto di vista finanziario, si affacciano anche in altri settori per garantire il progresso della tecnologia blockchain. Ad esempio, Solana (SOL) mette a disposizione la sua rete per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e altri progetti sostenuti dalla blockchain. Di conseguenza, Big Eyes (BIG) sta incorporando un obiettivo per aiutare a proteggere i nostri corpi oceanici e i santuari dell'acqua.

L'oceano è uno degli ecosistemi più importanti del mondo e ospita milioni di vite acquatiche e specie ancora da scoprire. Tuttavia, l'inquinamento sta colpendo molte parti di questo enorme corpo idrico, spostando le vite acquatiche dal loro habitat normale. Questo aspetto è stato preso in considerazione dagli sviluppatori di Big Eyes (BIG), che hanno creato un portafoglio di beneficenza visibile per incoraggiare i membri della comunità di Big Eyes a sostenere la causa.

Big Eyes Coin (BIG) cambia le vite attraverso la tecnologia blockchain, come si vede in Solana (SOL) e ThorChain (RUNE)

La motivazione per la creazione di Solana (SOL) è stata la carenza di piattaforme crittografiche consolidate. Queste piattaforme mancavano di sostenibilità, sicurezza, velocità e commissioni di transazione a basso costo, e Solana (SOL) è stata creata per risolvere questo problema. Attualmente, Solana (SOL) è una delle piattaforme di maggior valore nel mercato delle criptovalute, con un valore di mercato di miliardi di dollari. Lo stesso scenario vale per ThorChain (RUNE).

ThorChain (RUNE) è un progetto di criptovaluta con un protocollo di liquidità in una comunità decentralizzata che consente agli utenti di RUNE di scambiare beni in un contesto privo di autorizzazioni. La piattaforma consente di scambiare criptovalute e asset come il bitcoin fungendo da gestore di caveau. ThorChain (RUNE) è stata creata per ovviare alla mancanza di liquidità sufficiente per lo scambio di asset nel cripto-verso.

La motivazione di Big Eyes (BIG) è la copertura minima della popolazione mondiale da parte di Defi. Attualmente, Defi è sperimentata solo dall'1% della popolazione umana e, per far sì che superi la fase iniziale, è necessaria una maggiore popolarità e un maggior numero di utenti. Questo è l'obiettivo di ThorChain (RUNE) e delle sue politiche di implementazione e funzionalità per raggiungerlo.

Oltre alla questione della finanza decentralizzata, iBig Eyes (BIG) si concentra sul salvataggio e sulla protezione dei santuari dell'acqua e dell'oceano. La motivazione risiede nel fatto che le persone trascurano l'importanza dell'ecosistema idrico. Oltre alla vita acquatica colpita dall'inquinamento e da altri fattori causati dall'uomo, ciò può ritorcersi contro di noi in caso di inondazioni e disastri naturali legati all'acqua.

Così, un santuario dell'acqua dopo l'altro sarà protetto e salvato dai fattori antropici, aiutando la natura a rimanere pacifica e bella. Oltre al portafoglio di beneficenza visibile a cui i membri della comunità di Big Eyes (BIG) saranno incoraggiati a contribuire, la piattaforma utilizzerà gli NFT e altre funzioni per contribuire a creare una maggiore consapevolezza.

Big Eyes (BIG) con caratteristiche spettacolari come Solana (SOL) e ThorChain (Rune) mantiene la sostenibilità nel mercato delle criptovalute

Solana (SOL) è rimasta rilevante e sostenibile nel corso degli anni con caratteristiche che continuano a evolversi e a soddisfare le tendenze del cripto-verso. Lo stesso vale per ThorChain (RUNE), con la sua impostazione permissionless che aiuta a commerciare e scambiare preziosi asset di criptovalute. Di conseguenza, anche Big Eyes (BIG) è stata integrata con caratteristiche che le permetteranno di superare la prova del tempo e di rimanere redditizia per i suoi utenti.

Poiché la comunità di Big Eyes si concentra sulla costruzione di una comunità decentralizzata con ricchezza in criptovalute, lavorerà con gli influencer e i detentori di masse del cripto-verso. Con gli influencer e i media tradizionali, Big Eyes (BIG) costruirà un clamore intorno al suo ecosistema fino a raggiungere la fase in cui sarà considerato il token meme dell'anno.

Questo aiuterà la comunità a guadagnare più membri e ad aumentare il valore dei BIG token. Tuttavia, le promozioni non finiscono quando viene nominata moneta dell'anno, poiché la piattaforma ambisce a rimanere in circolazione per molto tempo. Pertanto, Big Eyes (BIG) continuerà a essere una nave da guerra degna di essere imbarcata con strategie di marketing dal 2022 fino al 2030, come minimo.

Man mano che la comunità cresce e il token acquisisce valore, la piattaforma utilizzerà i titolari di boulder per dare vita ai progetti e ai token NFTs e contribuire alla creazione del meta. Ad esempio, nel progetto NFTs, Big Eyes (BIG) utilizzerà gli NFTs per catturare la vita nell'oceano e nel mare per creare una maggiore consapevolezza sulla salvaguardia dei santuari dell'acqua.

Grazie al clamore suscitato dagli influencer e dai media tradizionali, le NFT saranno spinte a entrare nella top ten dei progetti NFT. Questi NFT fungeranno anche da lasciapassare per i grandi eventi organizzati da Big Eyes. La popolarità di questi NFT contribuirà ad aumentare il valore dell'ecosistema e a metterlo alla pari con piattaforme come ThorChain (RUNE) e Solana (SOL).

L'ecosistema Big Eyes (BIG) e i suoi valori

L'ecosistema Big Eyes (BIG) punta molto sulla comunità e farà tutto il possibile per promuovere una comunità appassionata di guadagni e di salvaguardia dei corpi idrici. Big Eyes (BIG) sarà posseduto e governato dai membri della comunità, poiché tutte le decisioni di modifica dell'ecosistema saranno messe ai voti.

Al momento del lancio, il progetto avrà il 90% di 200.000.000.000 in vendita sulla sua piattaforma e sugli scambi di criptovalute. Il restante 10% sarà suddiviso equamente tra il team di marketing e il team di beneficenza. Il 5% rimarrà nel portafoglio visibile dell'associazione e gli utenti potranno contribuire ulteriormente per aiutare a salvare i corpi idrici.

Per quanto riguarda la parte Defi, Big Eyes (BIG) avrà guide, tutorial, sistemi back-end e un protocollo di swapping che semplificherà tutto ciò che si dovrebbe sapere sulla finanza decentralizzata. Questo modulo si rivelerà utile sia per i neofiti che per gli utenti esperti di criptovalute. Non appena il progetto entrerà in funzione, gli utenti inizieranno a vedere azioni, per quanto piccole, fino a passi da gigante nella comunità.

Mentre questi piani vengono eseguiti, Big Eyes (BIG) si atterrà ai suoi valori per assicurare ai suoi utenti longevità e buoni rendimenti. Alcuni di questi valori si riflettono nelle azioni ben pianificate del sistema e negli sforzi calcolati applicati. In tutte le azioni applicate, Big Eyes (BIG) sarà trasparente e sincero nei confronti dei suoi utenti.

Big Eyes (BIG) è un progetto crittografico in procinto di diventare il più grande token meme dell'anno e probabilmente manterrà il titolo anche negli anni a venire. Le caratteristiche e gli obiettivi fissati per la piattaforma la pongono in una posizione di valore pari a Solana (SOL) e ThorChain (RUNE). Quindi, acquistate oggi i token BIG e realizzate buoni profitti nel lungo periodo.