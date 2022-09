Big Eyes Coin raggiungerà il successo di Ethereum e Monero?

Supponiamo che abbiate sentito parlare dell'imminente cosiddetto Merge. In questo caso, potreste chiedervi cosa significhi per voi, indipendentemente dal fatto che siate estremamente appassionati di criptovalute e vi teniate aggiornati su tutti i più recenti sviluppi del settore o che possediate una piccola quantità di criptovalute attraverso una piattaforma come Coinbase.

Il valore del mercato nel suo complesso è più che raddoppiato a un certo punto dello scorso anno, quando gli investitori hanno investito milioni in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e altre criptovalute, a testimonianza del recente boom del settore. Tenete d'occhio i nuovi token con un enorme potenziale e investite prima che l'onda dell'hype colpisca, e Big Eyes Coin (BIG) è uno di questi nuovi token.

La "fusione" cambierà il futuro delle criptovalute?

Il "Merge" è un evento significativo che la comunità delle criptovalute attende con entusiasmo, poiché potrebbe aumentare i prezzi nel tempo e modificare radicalmente il corso delle criptovalute.

La blockchain di Ethereum (ETH), che alimenta la seconda più grande criptovaluta e altri componenti dell'ecosistema delle criptovalute, compresi i token non fungibili, ha subito un aggiornamento chiamato The Merge (NFTs). La data prevista è settembre.

La fusione di Ethereum, tuttavia, avrà un impatto significativo sul token ETH e sui token delle piattaforme che lo utilizzano, come Polygon Matic. La performance della blockchain Ethereum è direttamente associata alla performance dei token delle criptovalute. Con l'attesa fusione, la blockchain di Ethereum passerà dal meccanismo di consenso PoW a quello ecologico PoS.

Attualmente i nodi, ossia i computer che fanno parte di un'enorme rete, competono tra loro per risolvere problemi matematici impegnativi: è così che funziona la blockchain di Ethereum, come quella di Bitcoin. Quelli che hanno successo possono poi estrarre il blocco successivo di una transazione per produrre nuove monete.

Con l'aggiornamento, Ethereum passerà al meccanismo proof-of-stake, che utilizza meno energia ed è migliore per l'ambiente. Esso prevede la scelta dei nodi mediante un algoritmo che favorisce i nodi con quantità maggiori di valuta della rete.

In altre parole, vengono ricompensati per la loro "partecipazione" alla rete piuttosto che per la potenza di calcolo ottenuta con il metodo proof-of-work.

Cosa include l'aggiornamento di Monero?

Monero (XMR) utilizza una crittografia innovativa per fornire ai suoi utenti un elevato livello di privacy e sicurezza. Le caratteristiche principali della criptovaluta includono

Prove a prova di bomba: le prove a conoscenza zero consentono transazioni private su Monero e altri protocolli. La transazione è considerata riservata quando il denaro trasmesso è stato nascosto crittograficamente.

Le firme ad anello sono firme digitali che possono essere generate da qualsiasi membro del gruppo. Grazie alle firme ad anello, è difficile determinare l'origine di una transazione Monero in quanto non è rintracciabile. È praticamente impossibile identificare quale chiave (da un insieme di chiavi) sia stata utilizzata per costruire la firma.

Gli indirizzi stealth sono indirizzi unici creati su richiesta per ogni nuova transazione

Un individuo che utilizza Monero può pubblicare un singolo indirizzo mentre riceve il denaro in entrata su diversi indirizzi. L'indirizzo pubblicato dell'utente non può essere ricondotto a questi altri indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo di transazione, se è per questo). L'indirizzo a cui è stato inviato il pagamento è noto solo al mittente e al destinatario, rendendo tutte le transazioni inverosimili.

Per chi non lo sapesse, la nota criptovaluta Monero (XMR), che si concentra sulla privacy, ha recentemente rilasciato alla sua rete Monero GUI 0.18.1.0 "Fluorine Fermi". Monero, un progetto open-source il cui token nativo è XMR, è apparso per la prima volta come "Bitmonero" nel 2014. XMR è una criptovaluta privata, sicura e non tracciabile che mantiene la riservatezza delle transazioni finanziarie.

L'aggiornamento è stato eseguito utilizzando un hard fork, una modifica permanente alla blockchain che non è retrocompatibile, il che significa che i nodi accetteranno la modifica o si divideranno in una blockchain separata.

La funzione Dandelion++ di Monero nasconde la relazione tra le transazioni e gli indirizzi IP dei nodi. Questo migliora la riservatezza delle transazioni.

Borse e portafogli: Monero è stato cancellato da una serie di borse importanti, tra cui Bittrex e Kraken nel Regno Unito, oltre a criptovalute simili che proteggono la privacy. Monero non sarà nemmeno quotato su alcune borse, come Coinbase (COIN). Ciò è dovuto alla difficoltà di effettuare controlli di conoscenza dei clienti (KYC) e antiriciclaggio (AML) sugli utenti di Monero (XMR).

Ciononostante, Monero continua ad andare forte con Ledger e Trezor, due portafogli hardware molto apprezzati, che supportano entrambi la criptovaluta. Cake wallet, un popolare portafoglio che una volta era disponibile solo per Monero, ora accetta Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) e Haven (XHV).

L'aggiornamento ha aggiunto una serie di funzioni interessanti, tra cui:

Le modifiche alle commissioni ridurranno la volatilità degli addebiti e aumenteranno la sicurezza generale della rete. Saranno aggiunte patch di sicurezza critiche e sarà migliorata la tecnologia multi-firma.

L'attuale algoritmo Bulletproofs è stato sostituito da Bulletproofs+. La velocità e la dimensione delle transazioni sono aumentate grazie a Bulletproofs+. Si prevede un aumento delle prestazioni complessive del 5%-7%.

Per ogni transazione, i firmatari necessari per una firma ad anello passeranno da 11 a 16.

I tag di visualizzazione saranno un nuovo metodo per accelerare la sincronizzazione dei portafogli del 30%-40%.

Monero ha ricevuto il supporto di oltre 300 sviluppatori in tutto il mondo. L'ultimo aggiornamento è stato realizzato congiuntamente da 71 sviluppatori, a dimostrazione della forza della comunità di sviluppatori di Monero.

Big Eyes supererà il successo di Dogecoin?

La comunità di Big Eyes è fondamentale. I possessori di gettoni influenzeranno gli eventi, direttamente o indirettamente. Il Metaverso dà priorità alle interazioni della comunità. Un elemento critico che porterà il Metaverso a nuovi livelli è Big Eyes Coin (BIG).

L'ecosistema di Big Eyes Coin è costruito sugli interessi della comunità. Capisce quanto sia importante per le persone guadagnare i propri soldi e ottenere una parte delle cose che acquistano. Avere un token non è sufficiente; è necessario partecipare a un ecosistema che dà priorità alla condivisione della ricchezza tra la comunità.

Uno dei componenti più importanti dell'idea di Big Eye Coin (BIG) è la riserva degli oceani. Ogni anno, tonnellate di rifiuti invadono gli oceani, contaminando le nostre acque e uccidendo la fauna marina. A causa di questo terribile problema, ogni anno vengono donati molti soldi per aiutare a salvare gli oceani. I gettoni destinati alla beneficenza saranno conservati in un portafoglio di beneficenza trasparente per garantire la massima trasparenza.

Durante il primo evento live NFT, il protocollo emetterà un numero limitato di NFT unici per la comunità e i titolari di token, oltre a incorporare gli NFT nell'ecosistema di Big Eyes. Big Eyes consentirà di abilitare le funzioni di conio e la comunità per guidare il mercato degli NFT più avanti nella roadmap.

Uno dei luoghi in cui è possibile acquistare la Moneta Big Eyes è il sito web di Big Eyes o cliccando sul pulsante sottostante. Gli utenti devono collegare i loro portafogli MetaMask o Trust per effettuare gli acquisti, che possono essere effettuati scambiando ETH o USDT. In alternativa, Moonpay consente di effettuare acquisti direttamente con la carta di debito o di credito dopo aver collegato il proprio portafoglio.

La Tokenomics, o Cuteomics come la chiama Big Eyes Coin, ha basi solide e viene distribuita in base al merito. Il 70% dei 200.000.000.000 di token viene messo a disposizione del pubblico durante la prevendita. Dopo la prevendita, il 20% sarà destinato agli scambi, il 5% al marketing e il restante 5% andrà in beneficenza.

Considerata la sua performance fino ad oggi, investire in Big Eyes Coin prima che diventi pubblica sugli scambi è probabilmente essenziale per ottenere il miglior ritorno sull'investimento.

Big Eyes Coin (BIG) ha raccolto oltre 1 milione di dollari nella sua prevendita fino ad oggi, e sembra che sarà tra le prevendite più performanti del 2022. Il progetto è stato oggetto di attenzione da parte di vari settori dell'industria e ha una comunità che ritiene che il protocollo sarà la prossima moneta meme dalle migliori performance che emergerà rapidamente.

Dato il rapido successo, i fondatori prevedono di raccogliere 50 milioni di dollari attraverso una prevendita, con i singoli che si iscrivono per primi che godono di un prezzo del token basso e prefissato.

Una qualsiasi delle monete sopra elencate potrebbe garantirvi un grande successo. Come per ogni altro investimento, assicuratevi di fare le vostre ricerche prima di diventare titolari.