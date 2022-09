Big Eyes Coin: sull'orlo del dominio globale

Tra tutte le sorprese derivate dall'arrivo delle criptovalute nell'economia mondiale, le meme coins devono essere le più sorprendenti di tutte. Sebbene siano state lanciate inizialmente per scherzo a spese degli appassionati di Bitcoin e alt coin, sono diventate rapidamente popolari e hanno accumulato una quantità impressionante di ricchezza.

Ora, ci sono diversi marchi di monete meme, alcuni dei quali hanno esteso i loro confini a tecnologie avanzate come NFT e Metaverse, e non c'è bisogno di dire che il mercato delle monete meme è ormai pesantemente saturo.

Allora, come si fa a distinguersi? È facile, basta chiedere a Big Eyes Coin come ha fatto a raggiungere un tale risultato senza soluzione di continuità perché, fin dal primo giorno, questa moneta è riuscita a catturare gli spettatori con un solo sguardo.

Cos'è Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta neonata, guidata e posseduta dalla sua comunità con l'obiettivo di portare ricchezza nell'ecosistema della DeFi e salvare una sezione vitale dell'ecosistema del pianeta attraverso la sua fondazione di beneficenza. Big Eyes non intende fermarsi dopo aver raggiunto l'obiettivo di generare ricchezza con il suo token per la comunità e gli enti di beneficenza, ma intende anche restituire molto di più al mercato delle criptovalute costruendo un ecosistema blockchain. Questo ecosistema sarà in grado di stimolare autonomamente l'iper-crescita dotando il sistema di NFT per dare accesso a eventi e contenuti aggiuntivi per motivare le persone a salire sulla nave della blockchain.

Cosa rende Big Eyes Coin più speciale delle altre monete meme?

La maggior parte delle monete meme sono basate sul nome di un cane o hanno un adorabile cagnolino sul loro logo o come volto del loro marchio. Molte delle monete meme più influenti sono legate a personaggi canini (Shiba Inu, Dogecoin, ecc.) e quindi quando molte nuove monete meme desiderano infiltrarsi nel mercato, preferiscono stabilirsi su un campo di gioco consolidato come questo.

Non Big Eyes, però, perché questa moneta è entrata in scena con la sua irresistibile mascotte a tema felino. Piuttosto che unirsi ai "cani grossi", Big Eyes ha costruito il suo impero di gatti ed è diventata rapidamente la voce della città. Oltre a distinguersi dalle altre monete meme, Big Eyes ha scelto di vendere carineria e si sta rapidamente trasformando in una brillante strategia di marketing, mostrando già il suo potenziale di adozione da parte di influencer e celebrità di tutto il mondo. Big Eyes intende dimostrare che la carineria può essere una moneta e ha conservato il 5% dei suoi token in un portafoglio di marketing per garantire che la moneta continui a crescere in popolarità in tutto il mondo.

Big Eyes ha in cantiere una serie di fumetti basati sull'adorabile gatto e un negozio di merchandising di prossima apertura. Queste iniziative potrebbero aprire la strada ad accordi per show televisivi e altro ancora in futuro.

Quali vantaggi avranno gli utenti di Big Eyes?

Big Eyes intende mantenere la sua criptovaluta all'interno della comunità, cedendone la proprietà, e lo ha fatto lanciando il 90% dei suoi token in modo che gli utenti possano acquistarne quanti ne vogliono. Gli utenti potranno inoltre svolgere attività di shopping senza preoccuparsi di spese aggiuntive perché Big Eyes consente di effettuare transazioni esenti da imposte, insieme a un sistema fiscale dinamico che consentirà di modificare le commissioni per il Marketing Wallet, le funzioni di Auto Burn e le acquisizioni di LP.

Big Eyes ha l'obiettivo di possedere collezioni di NFT che raggiungeranno la top ten e porteranno valore al suo token e gioia alla sua comunità e gli utenti avranno l'opportunità di detenere alcuni degli NFT. I titolari di NFT avranno accesso a eventi e club esclusivi, come il Big Eyes Sushi Club, progettato appositamente per i titolari di NFT.

Big Eyes ha un cuore tenero ed è fedele al pianeta che l'ha ospitato per tutta la vita e desidera restituire il favore, per cui farà donazioni ai santuari oceanici e alle associazioni di beneficenza. Aiutando queste organizzazioni, i pesci saranno sollevati dagli effetti diretti dell'inquinamento, della pesca industriale, delle fuoriuscite di petrolio e di altri eventi dannosi, dando agli ecosistemi acquatici la possibilità di crescere e di riprodurre pesci più sani. Forse alcuni di questi serviranno come pasto per Big Eyes, ma almeno la moneta ha messo il 5% dei suoi gettoni in un portafoglio di beneficenza visibile che è impostato per dare contributi a enti di beneficenza per gli oceani. Gli utenti avranno la possibilità di partecipare ai piani di Big Eyes per aiutare a guarire il pianeta.

Tokenomics di Big Eyes

La criptovaluta ufficiale di Big Eyes è $BIG e ha una dotazione di 200.000.000.000 di token. La prevendita di BIG è attualmente in corso e restano 9,53 miliardi di gettoni da richiedere. 10.000 BIG token possono essere acquistati per 1 USDT. Big Eyes ha registrato un record di vendite impressionante, avendo raccolto 996.221,59 dollari in un breve periodo. Gli utenti possono acquistare i token con le loro carte o utilizzando ETH o USDT già presenti nei loro portafogli di criptovalute. Una volta terminata la prevendita pubblica, i Big Eyes acquistati possono essere rivendicati utilizzando la pagina di rivendicazione.

Per acquistare i token BIG, gli utenti devono assicurarsi di avere un portafoglio MetaMask installato sul proprio browser desktop, in quanto questo garantirà un'esperienza di acquisto più fluida, ma è ammesso qualsiasi altro portafoglio supportato da Wallet Connect (si consiglia Trust Wallet). Agli utenti di Big Eyes che acquisteranno su un dispositivo mobile si consiglia di utilizzare Trust Wallet e di connettersi attraverso il browser integrato del dispositivo.

Per la fase successiva, occorre preparare il portafoglio preferito e cliccare su "Connect Wallet" (gli utenti di app mobili dovranno cliccare su "Wallet Connect"). A questo punto, gli utenti hanno tre possibilità;

Acquistare ETH con la propria carta. Si consiglia agli utenti di acquistare un minimo di 15 dollari di ETH per poter coprire l'acquisto minimo di Big Eyes.

Acquistare Big Eyes con ETH. Una volta che nel portafoglio è presente una quantità sufficiente di ETH, questi possono essere scambiati con Big Eyes; è sufficiente digitare il numero di Big Eyes necessari (1.000 è il minimo) e selezionare "Covert ETH". Se il portafoglio non ha ETH o USDT, scegliete la prima opzione per acquistare prima ETH.

Acquistare Big Eyes con USDT. Seguite il passo precedente (dopo esservi assicurati che un minimo di 15 USDT sia stato inserito nel portafoglio) per acquistare Big Eyes. L'utente dovrà approvare l'acquisto due volte: la prima come approvazione per il contratto USDT e la seconda per l'importo della transazione.

Infine, una volta terminata la prevendita pubblica, gli utenti potranno reclamare i loro token Big Eyes e per farlo dovranno visitare il sito principale.

Come pensa Big Eyes di dominare il regno delle criptovalute?

Big Eyes mira ad essere conosciuta come la moneta cripto meme più popolare e spera di raggiungere questo obiettivo con un'enorme presenza sui media, sfruttando la sua simpatia e l'economia degli influencer. Big Eyes intende terminare il 2022 come oggetto di discussione per tutti e crescere per gli anni a venire attraverso implementazioni innovative e acquisizioni del nuovo. Big Eyes vuole essere un'azienda che cresce grazie alla forza della sua comunità e della sua rete di imprese, determinata a portare a compimento la sua missione di proteggere e istituire santuari oceanici.