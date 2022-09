Big Eyes Coin, Tamadoge e The Sandbox potrebbero darvi l'aggiunta 10x di cui avete bisogno

Se questo articolo fosse stato scritto qualche anno fa, molto probabilmente sarebbe iniziato con un'introduzione alle meme coin. Tuttavia, il mercato delle meme coin è cresciuto notevolmente negli anni passati e anche un principiante non avrebbe bisogno di un'introduzione a queste criptovalute. Con monete di punta come Dogecoin, Shiba, Sandbox e molte altre, tutti conoscono il ruolo di queste monete nel mercato delle criptovalute.

Introdotte per aggiungere elementi di leggerezza e aiutare gli utenti a generare rapidi profitti, le monete meme sono una categoria di criptovalute che ogni investitore dovrebbe avere nel proprio portafoglio. Tuttavia, ogni giorno vengono introdotti sul mercato nuovi token meme e le opzioni disponibili sono poche. Se a ciò si aggiunge l'attuale calo dei prezzi di mercato, è comprensibile la perplessità nel decidere in quale delle numerose opzioni valga la pena investire.

Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata di tre importanti monete: Tamadoge, Big Eyes Coin e Sandbox, le migliori monete di questa categoria che valgono la pena di essere investite nel 2022.

The Sandbox punta in alto

The Sandbox (SAND) è una criptovaluta di gioco costruita sulla blockchain di Ethereum, che consente la proprietà di beni digitali NFT e in-game. È una rete che consente agli utenti di sviluppare e mettere alla prova le loro capacità di innovatori progettando le loro esperienze sui beni immobili virtuali della rete. Gli utenti possono acquistare appezzamenti digitali di TERRENO sulla rete e creare le proprie esperienze uniche, guadagnando contemporaneamente delle ricompense.

Sandbox (SAND) è una delle principali criptovalute che ha portato l'idea del P2E nel gioco blockchain alla realtà, ed è ancora oggi una delle più importanti in questa categoria. Investire in una sandbox potrebbe essere un'opportunità per guadagnare divertendosi al massimo, e potrebbe diventare ancora più eccitante se si è particolarmente interessati al gioco.

I giocatori hanno diverse opzioni per creare valore sulla rete, guadagnare grazie ai risultati accumulati e spostarli in altri giochi o al di fuori dell'industria del gioco. Attualmente Sandbox ha un prezzo vivo di 0,94 dollari con un volume di scambi nelle 24 ore di 195 dollari e un market cap di 1,3 miliardi di dollari.

Tamadoge si è fatta un nome all'istante

Tamadoge ( TAMA ) è una nuova moneta meme attualmente alla sua quinta vendita della prevendita. La criptovaluta ha guadagnato una certa trazione negli ultimi mesi, con oltre 600 milioni di token venduti su un totale di 1 miliardo di token disponibili. Si tratta di un token ERC-20 che intende rendere il play-to-earn più divertente di quanto non fosse in passato, concentrandosi maggiormente su giochi divertenti per catturare il pubblico e far sì che torni a cercarne altri.

I giocatori che si prendono cura dei loro animali domestici Tamadoge (TAMA) vengono ricompensati con dogepoint. I DogePoints si acquisiscono portando il cane a passeggio, nutrendolo, vestendolo e addestrandolo a combattere con altri animali domestici e possono essere convertiti in TAMA, il gettone della rete. L'animale domestico speciale di ogni utente ha una versione avatar 3D creata pensando ai mondi della realtà aumentata, il metaverso della rete, il Tamaverse.

La moneta Big Eyes tira fuori gli artigli

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova moneta meme che sta facendo parlare di sé. Big Eyes Coin (BIG), lanciata solo la scorsa settimana, ha raccolto oltre 1 milione di dollari nella sua prima fase di prevendita e si prevede che sarà una delle prevendite più performanti del 2022. Il progetto ha ricevuto l'attenzione di vari settori dell'ecosistema e gli esperti ritengono che potrebbe essere la prossima moneta meme più performante.

Diventando la moneta meme della comunità felina più popolare al mondo, Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme unica nel suo genere che mira a contrastare la tendenza delle monete meme basate sui cani introducendo le sue monete meme a tema felino. Il protocollo cerca di ridistribuire la ricchezza all'interno della comunità e di permettere ai possessori di BIG di diventare finanziariamente indipendenti. È possibile entrare a far parte del sistema acquistando alcuni dei suoi token in prevendita. I token BIG sono attualmente in vendita a prezzi inferiori. Questa potrebbe essere l'occasione per ottenere un profitto 10X nel 2022.