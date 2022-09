Big Eyes Coin: un progetto Meme che offre opportunità di generare ricchezza come i concorrenti Axie Infinity e Avalanche

Grazie al loro funzionamento semplice e alla capacità di capitalizzare su argomenti popolari online, i token meme sono un modo fantastico per attirare nuovi utenti nello spazio delle criptovalute. Nonostante la spinta all'adozione, la maggior parte dei progetti di meme offre poco in termini di casi d'uso. Big Eyes Coin (BIG) cerca di risolvere questo problema offrendo ai suoi utenti diverse utilità interessanti.

L'idea di base di Big Eyes è quella di integrare le caratteristiche divertenti associate ai token meme con utilità reali per i suoi utenti. Big Eyes si propone di creare un ecosistema che avvicini le criptovalute a ogni individuo in tutto il mondo.

È raro che le monete meme incorporino innovazioni che i giganti delle criptovalute adotteranno soltanto. Tuttavia, Big Eyes mira a essere tra questi giganti delle criptovalute o addirittura a surclassarli con l'incorporazione dei protocolli DeFi, dei gettoni non fungibili e del metaverso.

Tutte queste sono caratteristiche essenziali per un progetto di criptovaluta per rimanere rilevante al giorno d'oggi e servire i suoi utenti con grande valore. Un'altra caratteristica intrigante di Big Eyes è il suo gesto gentile di utilizzare la sua comunità di gatti per finanziare qualsiasi progetto che sostenga gli animali negli oceani e nei mari.

Il creatore di Big Eyes ha scoperto, grazie a una ricerca di mercato, che queste creature sono in pericolo perché i corpi idrici di tutto il mondo sono contaminati. Pertanto, è moralmente obbligato a preservare la vita marina e il suo habitat.

L'ecosistema di Big Eyes

Big Eyes è un progetto basato sulla comunità. Il progetto pone gli interessi degli utenti in cima alle sue priorità, implementando un sistema di tasse dinamico. Questa implementazione consentirà di modificare le tasse per le funzioni di autocombustione e le acquisizioni di liquidity pool LP.

Il meme che li domina tutti: il token Big Eyes (BIG)

La valuta nativa dell'ecosistema Big Eyes è BIG, un token ERC-20. Gli utenti possono guadagnare questo token partecipando alle attività di allevamento nel metaverso. Gli utenti possono guadagnare questo token partecipando alle attività di allevamento nel metaverso.

Axie Infinity segnala un cambiamento

Axie infinity è stata co-fondata da Trung Nguyen e Aleksander Larsen nel 2018. Si tratta di una piattaforma di gioco basata sulla comunità e fondata sulla rete blockchain Ethereum. Giochi famosi come Pokemon e Tamagotchi hanno ispirato il progetto Axie Infinity.

Le strutture della piattaforma Axie Infinity consentono ai giocatori di crescere, allevare, raccogliere, combattere e scambiare i loro "assi". Gli assi sono creature basate su gettoni con forme diverse. Gli assi comprendono 500 diverse parti del corpo, tra cui insetti, bestie, uccelli, piante, acquatici e rettili.

Gli utenti possono utilizzare la combinazione di queste parti del corpo per creare in modo unico le rispettive Assi. Gli Assi progettati per essere altamente variabili, rari e unici possono scegliere tra le diverse parti del corpo disponibili.

All'interno della piattaforma Axie Infinity è presente anche un hub per l'accoppiamento, che consente ai giocatori di accoppiare i compagni adatti a produrre una prole potente. Tuttavia, per allevare gli Axie prodotti in questo modo, i giocatori devono pagare 0,005 ETH e piccoli gettoni di pozione d'amore.

Il token nativo della piattaforma Big Eyes è AXS, un token ERC-20 alimentato da un meccanismo di consenso proof-of-work.

Lo sportello unico: Avalanche (AVAX)

Avalanche è una rete open-source di cui si fidano molti sviluppatori per lanciare applicazioni DeFi e sistemi blockchain personalizzati. Questa fiducia è dovuta ai servizi altamente scalabili, sicuri e interoperabili di Avalanche.

Questi servizi ideali di Avalanche sono alimentati dalle risorse combinate di tre distinte blockchain integrate nella rete. Queste catene comprendono: la catena degli scambi, la catena dei contratti e la catena della piattaforma. Queste catene sono distribuite per consentire l'interoperabilità tra le diverse reti.

Avalanche offre una conferma fulminea delle transazioni attraverso il suo smart contract. L'architettura di Avalanche è inoltre compatibile con la rete Ethereum. Questa caratteristica consente ad Avalanche di ospitare la maggior parte delle DApp che risiedono su Ethereum.

Secondo DeFi Llama, Avalanche si è espansa fino a diventare la terza più grande blockchain per valore totale bloccato (TVL) dopo le catene di Ethereum e Binance.

Il token di rete di Avalanche è AVAX, con un limite di fornitura totale di 720 milioni. Avalanche ha annunciato la sua collaborazione con una società di contabilità globale, Deloitte, nel novembre 2021. Questa partnership ha fatto schizzare il valore di AVAX ai massimi storici di 144,96 dollari.

Big Eyes ha chiaramente delineato gli obiettivi raggiungibili per essere tra i token più popolari entro pochi anni, con strutture che supportano le innovazioni presenti e future. Acquistate subito il token per godere dei suoi vantaggi.