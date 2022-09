I token DeFi che potrebbero incrementare le vostre partecipazioni di 10 volte: Solana, Binance Coin e Big Eyes Coin Coin

Con la comparsa del Bitcoin BTC sono arrivati altri token DeFi che stanno pilotando una nuova ondata di pagamenti semplificati per gli utenti di criptovalute di tutto il mondo. Queste piattaforme DeFi hanno inaugurato una nuova era di transazioni illimitate senza il coinvolgimento di terzi. Gli utenti possono ora prendere in prestito, risparmiare, prestare o scambiare criptovalute senza le tradizionali burocrazie dei mercati finanziari.

In questo articolo, metteremo in evidenza alcuni dei migliori token DeFi su cui scommettere e perché sono buoni investimenti: Solana (SOL), Binance Coin (BNB) e Big Eyes Coin (BIG) .

Il "killer di Ethereum"

Sebbene Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sembrino essere in testa ai sistemi di pagamento, Solana sta dimostrando senza ombra di dubbio di essere un eccellente token su cui investire. I numeri lo dimostrano perfettamente. Il suo token blockchain nativo SOL ha guadagnato circa il 23,25% di apprezzamento del prezzo nel marzo 2022. Questa rivalutazione ha fatto salire la capitalizzazione di mercato di SOL a circa 39,9 miliardi di dollari.

Creata nel 2017 da Anthony Yakovenko, Solana funziona sulla tecnologia blockchain ERC-20. La piattaforma consente agli sviluppatori di creare applicazioni DeFi con vantaggi aggiuntivi come l'eccellente sicurezza, la velocità, le basse commissioni e la scalabilità. Solana è spesso considerato il "killer di Ethereum" grazie alla sua velocità impressionante. La rete blockchain di Solana può eseguire fino a 40.000 transazioni al secondo.

Il DEX più popolare

Nel corso del tempo, BNB ha dimostrato di essere una delle migliori monete su cui investire grazie alla sua crescita costante. Con una capitalizzazione di mercato di 45,87 miliardi di dollari, gli esperti ritengono che la criptovaluta sia destinata a una crescita continua. Un'indicazione significativa del fatto che il token è il posto giusto in cui puntare i propri soldi.

Costruita sulla tecnologia blockchain ERC-20, BNB ospita diverse iniziative BNB Smart Chain, utilizzate per la finanza decentralizzata (DeFi), i pool di liquidità, il trading DEX e i pagamenti sul mercato dei Token Non Fungibili (NFT). Inoltre, BNB funge da metodo di pagamento con cui i partecipanti possono pagare le attività sulla BNB Smart Chain.

C'è un nuovo re della DeFi in città: Big Eyes Coin (BIG)

C'è un nuovo re della DeFi in città. Questo nuovo token DeFi ha molte buone caratteristiche per gli utenti. L'attenzione alla comunità e l'allettante commissione di transazione che Big Eyes Coin BIG possiede sono tra gli elementi principali che posizionano il token come la prossima grande novità nel mondo delle criptovalute.

La piattaforma decentralizzata Big Eyes Coin BIG dà priorità alla promozione dell'inclusione finanziaria tra i membri della sua comunità. L'obiettivo è aiutare miliardi di persone a raggiungere l'indipendenza e la libertà finanziaria. Fornisce tutorial e video che aiutano a conoscere le opportunità di indipendenza finanziaria. I membri della comunità possono anche vincere omaggi e premi NFT.