"La grande tempesta di meme sta arrivando", Apecoin e Avalanche potrebbero essere sostituite non appena Big Eyes Coin vi darà rendimenti 10X!

Negli ultimi anni, le criptovalute hanno registrato ottime performance e stanno ottenendo attenzione in tutto il mondo. Tuttavia, è impossibile dire esattamente cosa accadrà al mercato delle criptovalute nel 2023 e oltre. L'elevata volatilità e le improvvise variazioni di prezzo possono rappresentare un ostacolo importante alla sua adozione a livello mondiale. Poiché i prezzi delle criptovalute cambiano in pochi secondi, possono farvi diventare milionari o addirittura liquidare il vostro conto in un attimo.

Il recente crollo del mercato delle criptovalute ha dimostrato quanto sia volatile il mercato delle criptovalute al giorno d'oggi. Quasi tutte le criptovalute sono crollate del 50% del loro valore e ancora non tutti sono convinti che il crollo delle criptovalute finirà nel 2022 o meno. In questo mercato orso, le criptovalute in fase di prevendita sembrano la migliore scommessa per ottenere buoni profitti in futuro. Poiché il mercato delle criptovalute è crollato del 50%, è il momento migliore per entrare in progetti di prevendita nel mercato delle criptovalute.

La comunità delle criptovalute fa dei meme sulle monete e una delle monete meme più conosciute è Dogecoin (DOGE), che ha reso le persone milionarie per una notte. Ha generato un'intera categoria nello spazio delle criptovalute e ha portato a un'esplosione di criptovalute meme. Elon Musk è stato il motivo principale per cui Dogecoin (DOGE) si è espanso lo scorso anno. Tuttavia, se vi siete persi Shiba Inu (SHIB) o Dogecoin (DOGE), un nuovo progetto di criptovaluta sta per sconvolgere il settore dei meme e potenzialmente farvi diventare il prossimo milionario.

Big Eyes (BIG) è una nuova criptovaluta meme che si rivolge a un pubblico massiccio. Si tratta di un token di meme decentralizzato guidato dalla comunità che ha la missione di spostare la ricchezza verso l'ecosistema della DeFi e di proteggere una parte importante dell'ecosistema mondiale. Inoltre, mira a restituire alla propria comunità le decisioni relative alla crescita e allo sviluppo attraverso un ecosistema blockchain sostenibile che si auto-propaga per l'iper-crescita in diversi settori crittografici.

Big Eyes (BIG): la prossima grande moneta meme

Big Eyes (BIG) è un token meme guidato dalla comunità che mira a un ecosistema di finanza decentralizzata (DeFi) con un'etica nuova, indirizzando la ricchezza del capitale e desiderando proteggere un'area critica dell'ecologia globale. Questo protocollo è più incline al mercato dei meme, costruendo un ecosistema blockchain che propaghi l'iper-crescita attraverso i NFT che consentiranno l'accesso a contenuti ed eventi.

Il team intende reindirizzare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Intende inoltre portare avanti la cura della comunità impiegando una politica di "nessuna tassa di acquisto, nessuna tassa di vendita" e un sistema fiscale dinamico. Questo sistema fiscale dinamico consentirà di modificare il sistema fiscale convenzionale nel settore delle criptovalute includendo le tasse per l'acquisizione di Liquidity Provider (LP), le funzioni di Auto Burn e il Marketing Wallet. Big Eyes (BIG) si concentra sul potere della comunità. Più grande è la comunità, più attiva e più impegnata, maggiore è la spinta. La comunità sarà ricompensata con omaggi regolari in token, NFT e ricompense. Inoltre, la comunità verrà sempre informata per prima delle novità.

È anche una Decentralized Autonomous Organization (DAO), ossia una moneta guidata dalla comunità con decisioni interne. L'ecosistema è molto interessante perché toglie il potere ai ricchi e potenti appassionati di criptovalute e lo mette invece nelle mani dei possessori di token. Big Eyes (BIG) è impegnata a rafforzare e mantenere la sua comunità con una "NFT Sushi Crew", un club per i titolari di NFT Sushi, che fornisce accesso a eventi, progetti e merci. Big Eyes (BIG) ha raccolto ben 1 milione di dollari nella fase di prevendita e mira a raccogliere 50 milioni di dollari, con l'obiettivo di superare concorrenti come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). Ecco una guida passo passo per acquistare Big Eyes (BIG) nella fase di prevendita;

Passo 1

Assicurarsi di avere un portafoglio Metamask sul proprio browser o utilizzare qualsiasi portafoglio supportato da "Wallet Connect". Le transazioni su un browser desktop vi garantiranno un'esperienza di acquisto senza problemi. A tal fine, si consiglia di utilizzare Metamask. Se si effettua l'acquisto da mobile, si consiglia di utilizzare Trust Wallet e di collegarlo tramite il browser predefinito.

Fase 2

Una volta che il vostro portafoglio di criptovalute è pronto, cliccate su "Connetti portafoglio" e fate la vostra scelta. Per accedere alle applicazioni dei portafogli mobili è necessario scegliere "Wallet Connect". Ci sono tre opzioni:

Acquistare ETH con una carta

Acquistare Big Eyes (BIG) con ETH

Acquistare Big Eyes (BIG) con USDT

Fase 3

Una volta conclusa la prevendita, sarà possibile richiedere i propri token. I dettagli del rilascio saranno annunciati sul sito principale.

Avalanche (AVAX): la criptovaluta ecologica

Avalanche (AVAX) ha lanciato nel settembre 2018 una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) appositamente costruita per i contratti intelligenti e incentrata su transazioni veloci, commissioni ridotte ed efficienza energetica. Inoltre, questa piattaforma si concentra sulla creazione di un mercato finanziario globale unificato, in cui gli utenti della piattaforma saranno in grado di scambiare valuta digitale in modo privo di fazioni.

Questo protocollo mira a creare una blockchain con capacità estremamente scalabili senza compromettere la sicurezza o la decentralizzazione. Utilizzando un algoritmo di consenso proof-of-stake, Avalanche (AVAX) mira a rendersi veloce e a consumare meno energia rispetto ad altri scambi alternativi disponibili. Inoltre, la sicurezza e i timestamp di ogni transazione sono garantiti dal suo speciale processo di consenso, impedendo attacchi di doppia spesa su qualsiasi token che utilizza la rete.

Utilizza un sistema di incentivazione a più livelli per garantire che le transazioni tra valute diverse siano completate rapidamente. Comprendendo più blockchain, questa piattaforma elabora circa 4.500 transazioni al secondo e sfrutta blockchain multiple e sistemi di proof-of-stake, il che la rende molto più veloce di altri exchange e monete.

La sua blockchain di livello 1, in rapida espansione, risolve i problemi principali delle blockchain, tra cui la scalabilità, senza sacrificare la decentralizzazione. Gli utenti possono progettare blockchain e sottoreti con una completa personalizzazione da parte dell'utente, una logica di base definita e funzioni che possono essere autorizzate o meno. Gli utenti possono anche scambiare versioni digitali di oggetti o beni personalizzati. Potranno creare contratti intelligenti o rappresentazioni di asset digitali molto scalabili.

Questa piattaforma è composta da tre blockchain anziché da una, consentendo a ciascuna blockchain di specializzarsi in un determinato compito all'interno del più ampio ecosistema di Avalanche. È composta da tre catene: la Platform Chain (P-Chain), la Contract Chain (C-Chain) e la Exchange Chain (P-Chain).

La blockchain che gestisce la creazione e lo scambio di asset Avalanche si chiama Exchange Chain (X-chain). La Contract Chain (C-Chain) consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate su Avalanche, sfruttandone i vantaggi in termini di sicurezza e scalabilità. Le blockchain L1 e L2 possono essere create da singoli individui utilizzando la Platform Chain (P-Chain), consentendo anche di creare gruppi di blockchain.