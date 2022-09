La moneta di Big Eyes è destinata a fare il botto come Cardano e Avalanche

Cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eye Coin (BIG) è un token comunitario che mira a spostare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e a mantenere al sicuro le parti vitali dell'ecosistema. Big Eyes Coin si propone di essere un vasto generatore di ricchezza per la comunità e la beneficenza. Big Eyes Coin vuole dare molto di più alla comunità e alla beneficenza costruendo un ecosistema blockchain che propaghi la crescita utilizzando token non fungibili (NFT).

Big Eye Coin (BIG) ha 200 miliardi (200.000.000.000) di token in circolazione. Non ci sono spese legate all'acquisto o alla vendita di questi token. Il 5% del totale dei token viene conservato in un portafoglio per beneficenza, il 5% nel portafoglio di marketing, il 20% per gli scambi e il 70% dei token sarà venduto durante la prevendita pubblica. Sui token non fungibili (NFT) viene applicata una tassa del 10%, di cui il 4% viene distribuito al venditore originale, il 5% ai titolari e l'1% in beneficenza.

Le azioni previste dal team di Big Eye Coin sono suddivise in quattro fasi;

La fase Crouch: prevede una verifica dei token, la messa in funzione del sito web di prevendita, la messa in funzione dei canali sociali e 15.000 membri di Telegram.

prevede una verifica dei token, la messa in funzione del sito web di prevendita, la messa in funzione dei canali sociali e 15.000 membri di Telegram. La fase Leap: prevede il lancio su Uniswap, 25.000 membri telegram, 20.000 titolari, la prima donazione in beneficenza, la verifica dei canali social media, l'inserimento in altri swap e il merch shop live.

prevede il lancio su Uniswap, 25.000 membri telegram, 20.000 titolari, la prima donazione in beneficenza, la verifica dei canali social media, l'inserimento in altri swap e il merch shop live. La fase Run: prevede il rilascio di NFT, una seconda donazione in beneficenza, 50.000 membri telegram e 50.000 titolari.

prevede il rilascio di NFT, una seconda donazione in beneficenza, 50.000 membri telegram e 50.000 titolari. La fase della passerella: prevede una donazione di un milione di dollari in beneficenza, il collegamento di altre catene, l'aggiunta di altri swap e l'evoluzione degli NFT.

Come acquistare la moneta Big Eye