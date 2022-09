Localizzare iPhone: cosa devi sapere prima di farlo

Come rintracciare un iPhone senza trova il mio iPhone

Tra gli oggetti di uso comune dalla maggiore importanza troviamo, senza dubbio, i telefoni cellulari. Uno smartphone moderno come un iPhone può fare da macchina fotografica, taccuino, computer, cassaforte e molto altro; se ci si perde uno strumento del genere è bene sapere come rintracciare iPhone in completa autonomia.

Riuscire a rintracciare iPhone tramite mSpy

Se si ha la necessità di trovare posizione iPhone e non si sa dove sbattere la testa la soluzione rimane una: sfruttare gli strumenti creati appositamente per il monitoraggio degli smartphone. mSpy è il nome di un’applicazione in grado di effettuare efficacemente il tracciamento GPS necessario per rintracciare iPhone.

mSpy è in grado di dare a chi effettua il monitoraggio aggiornamenti sulla posizione dell’utente con grande costanza. La posizione viene data direttamente dal modulo GPS contenuto all’interno dell’iPhone, così da avere la massima precisione possibile ed uno storico dei luoghi visitati nel corso di un determinato periodo di tempo.

Non è tutto poiché mSpy è anche in grado di informare in tempo reale chi monitora di spostamenti pericolosi del proprietario del telefono. Questo è possibile tramite la funzione geofencing, con cui è possibile creare recinti virtuali sulla base delle coordinate geografiche; ottima funzione per tenere d’occhio i più piccoli.

Rintracciare iPhone sfruttando l’app Localize.mobi

Sempre rimanendo nell’ambito del rintracciare iPhone, un altro strumento che può essere particolarmente d’aiuto per chi ha bisogno di sapere come trovare iPhone è Localize.mobi. Questo strumento è in grado di localizzare un numero di telefono dovunque nel mondo senza aver bisogno di alcun tipo di installazione.

A differenza dei tanti sistemi che promettono di rintracciare iPhone tramite IMEI, Localize.mobi sfrutta un concetto diverso dietro il suo sistema di monitoraggio. Questo servizio ha infatti bisogno unicamente del numero di telefono dell’iPhone da monitorare per poter funzionare. Questo significa che il sistema è compatibile con ogni telefono.

Dopo aver scelto il proprio abbonamento al servizio sarà semplicemente necessario inserire il numero di telefono da monitorare. Localize.mobi invierà al numero un link che, se aperto, aprirà un canale di tracciamento posizione tra iPhone e chi monitora; un sistema tanto semplice nella struttura quanto efficace a livello pratico.

È possibile localizzare iPhone attraverso l’IMEI?

L’acronimo IMEI sta per International Mobile Equipment Identity ed è un numero seriale univoco di 15 cifre associato ad ogni singolo dispositivo mobile sparsi in giro per il mondo, iPhone o Android che sia. Il codice IMEI è rintracciabile senza particolari difficoltà su smartphone normali e iPhone ma utilizzarlo per fini di monitoraggio è un altro paio di maniche. Le motivazioni dietro queste difficoltà sono diverse, proviamo ad elencare quelle importanti:

● Le applicazioni per il tracciamento del codice IMEI non sono in disponibili al pubblico; sono ad uso esclusivo del governo

● Le applicazioni che si trovano sugli store online che dichiarano di tracciare tramite codice IMEI sono in realtà semplici truffe

● Le applicazioni a disposizione dei funzionari del governo e della polizia per tracciamento IMEI non possono funzionare sui normali smartphone.

● Le uniche applicazioni realmente funzionanti appartengono al mondo degli hacker e sono impossibili da usare senza conoscenze informatiche molto approfondite.

Conclusioni

Basta fare qualche ricerca per capire che rintracciare iPhone tramite IMEI è sostanzialmente impossibile per una persona normale, per questo motivo è bene studiare delle soluzioni alternative. In questo caso strumenti come Localize.mobi o mSpy possono rappresentare una soluzione comoda ed efficace al problema del trovare posizione iPhone altrui.