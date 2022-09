Notizie su Big Eyes: le Altcoin Meme dominano il mercato con Shiba Inu e Tamadoge

Chi non vuole una criptovaluta che gli ricordi qualcosa di umoristico, un profondo senso di appartenenza, che susciti il suo interesse e che sia molto carina?

No, questa è la risposta. Le criptovalute meme come Big Eyes (BIG) hanno ravvivato la cupa cappa dell'industria delle criptovalute e hanno armato le loro comunità con caratteristiche concorrenti. La breve storia di Big Eyes (BIG) è essenziale se vogliamo parlare del perché è una delle altcoin meme che dominano il mercato delle criptovalute negli ultimi tempi.

La storia del gatto dagli occhi grandi (BIG)

Il simbolo di Big Eyes (BIG) è un gatto vivace dagli occhi spalancati che ha affrontato le onde, ha fatto amicizia con una megattera e alla fine è arrivato in Giappone. Ha imparato ad apprezzare le piccole cose in Giappone e ha trovato i benefici dentro di sé.

Prima di allora, il gatto dagli occhi grandi aveva affrontato una tragedia che aveva coinvolto i suoi genitori, che lo avevano ricoperto di amore indiscutibile.

Perché questa storia?

Il team di Big Eyes (BIG) ha deciso di scegliere un gatto piuttosto che i soliti cani "abbaianti", grazie alle loro numerose qualità di resilienza e perseveranza. Nonostante abbiano nove vite, intendono fare in modo che ognuna di esse conti per la piattaforma e la sua comunità. La prima pietra miliare è stata raggiunta con oltre un milione raccolto dagli acquirenti di BIG, e la prossima tappa è 50 milioni di dollari.

Come funziona Big Eyes (BIG)?

Big Eyes (BIG) offre le stesse caratteristiche di molte altre criptovalute meme, con alcune caratteristiche distinte. Il token nativo, BIG, viene utilizzato per scopi di governance. Il possesso del token consente agli utenti di partecipare all'esecuzione delle politiche e di determinare la strada che la piattaforma prenderà con il passare del tempo.

Big Eyes (BIG) è costruito sulla rete Ethereum (ETH) e, al posto del Merge, offrirà maggiore velocità e migliori opportunità di scalabilità. Si prevede che la piattaforma sarà pienamente attiva dopo il passaggio di Ethereum alla proof-of-stake e condividerà l'esatto meccanismo di consenso.

Il protocollo di consenso utilizzerà lo staking per convalidare le transazioni sulla rete Big Eyes (BIG) e le ricompense in token di blocco saranno distribuite tra i validatori. Il Proof-of-stake riduce anche il consumo di energia, rendendo Big Eyes (BIG) una piattaforma a zero emissioni.

Una caratteristica fondamentale di Big Eyes (BIG) è il sistema fiscale dinamico. Di conseguenza, tutte le transazioni vengono effettuate senza pagare tasse sul gas, eliminando le preoccupazioni che gli acquirenti di criptovalute hanno quando devono commerciare o vendere su piattaforme blockchain.

Per saperne di più sul token .

Che valore ha Big Eyes (BIG)?

Secondo la tokenomics professata, ci sarà una fornitura massima di 100 miliardi di BIG token, con il 90% disponibile per gli utenti. Il 90% sarà suddiviso tra le prevendite pubbliche e gli scambi, con le prime che prenderanno il 70%. In questo modo gli utenti avranno il vantaggio di ottenere i token a un prezzo accessibile mentre le prevendite sono ancora in corso.

Il fatto che BIG abbia una fornitura limitata è diverso dalle criptovalute con fornitura infinita. Inoltre, la funzione di autocombustione rende il token deflazionistico e invita a una scarsità positiva. Man mano che la quantità di token diminuisce nel tempo, il prezzo aumenterà e i possessori saranno i beneficiari di una tendenza al rialzo.

Big Eyes (BIG) è anche impegnata a preservare l'oceano e a restituire alla natura. In quanto destinataria della gentilezza di una creatura marina (la megattera che ha salvato il gatto dagli occhi grandi), la piattaforma donerà in beneficenza il cinque per cento dell'offerta esaurita.

Le donazioni saranno rese pubbliche per tutti i membri della comunità, a differenza delle organizzazioni di aiuto finanziario accusate di gestire in segreto i fondi donati.

Partecipare alla prevendita, acquistare i gettoni Big Eyes (BIG)

Per iniziare, è necessario disporre di un portafoglio Trust Wallet o MetaMask. Quindi, collegate il vostro portafoglio preferito utilizzando l'opzione "wallet connect".

Quindi, potete acquistare con Ethereum (ETH) o Tether (USDT)

Se non si dispone di ETH, è possibile acquistare la moneta con valuta fiat, e si consiglia di acquistare ETH di valore pari o superiore a 15 dollari. Lo stesso vale per Tether (USDT) per coprire l'acquisto minimo consentito di Big Eyes.

Dopo aver autorizzato la transazione, è necessario visitare la piattaforma per richiedere i gettoni e attendere che venga annunciata la data di ritiro (dopo la prevendita).

Il "Dogecoin Killer", Shiba Inu (SHIB)

Il token ERC-20 che gode dei vantaggi della blockchain di Ethereum (ETH), è una delle altcoin meme più alte rispetto ad altri token di utilità nel mercato delle criptovalute.

Secondo Ryoshi, il fondatore anonimo, Shiba Inu (SHIB) , ha iniziato come un "esperimento di costruzione di una comunità spontanea decentralizzata". Tuttavia, è andato rapidamente oltre per creare una rivoluzione sulla base del coinvolgimento della comunità per dissolvere le rigide strutture finanziarie.

La mascotte della piattaforma è un cane Shiba Inu, scelto per le sue caratteristiche di coraggio, lealtà, indipendenza e intelligenza. Forse è per questo che la comunità che si riunisce intorno al token SHIB non ha abbandonato la nave, nonostante le previsioni pessimistiche di alcuni analisti di criptovalute.

Tokenomics di Shiba Inu (SHIB)

L'ecosistema di Shiba Inu (SHIB) ha uno scambio decentralizzato e mette in evidenza tre token di punta: SHIB, BONE e LEASH.

SHIB è il token fondamentale e la prima criptovaluta quotata in borsa. Ha una disponibilità di 589 trilioni di token SHIB dopo che il 50% inviato a Vitalik Buterin è stato bruciato.

Come secondo token, LEASH ha una fornitura minima di 107.647 ed è anch'esso un token ERC-20.

Il terzo BONE è destinato a bilanciare l'offerta di circolazione con 250 milioni ed è il potere di governo dell'ecosistema Shiba Inu (SHIB). I token possono essere utilizzati in diversi modi per ottenere ricompense, come l'interramento, il picchettamento e la fornitura di liquidità.

Shiba Inu (SHIB) finora

Shiba Inu (SHIB) è nata come una shitcoin, un progetto potenzialmente sottovalutato, anche se uno dei migliori del 2020. È salita alla ribalta nel 2021, quando il mercato delle criptovalute era pieno di buone notizie e la corsa al rialzo era fiorente.

L'ulteriore quotazione su borse cripto popolari come Binance e Kraken ha fatto salire il prezzo di SHIB. Quando Elon Musk ha twittato della presenza del token sulla rivista Fortune, i possessori di Shiba Inu (SHIB) sono stati felicissimi della risposta. Shiba Inu (SHIB) ha raggiunto il massimo storico di 0,00008845 dollari.

I dettagli su Tamadoge (TAMA)

Il token del metaverso meme, con giochi P2E, ha registrato progressi impressionanti anche per la sua prevendita che si è conclusa il 2 settembre.

Tamadoge (TAMA) presenta una configurazione piuttosto semplice per i giocatori, a differenza delle complesse criptovalute di gioco. Tutto ciò che serve è coniare un animale domestico Tamadoge, partecipare a competizioni tra giocatori per emergere in cima alla classifica e guadagnare straordinarie ricompense dalle vincite.

La tabella di marcia di Tamadoge (TAMA) mostra un piano per consentire agli utenti di acquisire NFT in questo ultimo trimestre dell'anno. Successivamente, nel 2023, verrà lanciato il Tamaverse con un mondo virtuale modellato in 3D. Per tutto quello che ha da offrire, Tamadoge (TAMA) ha avuto un impatto e si è assicurata un posto tra le altcoin meme che stanno prendendo il sopravvento.

Si parla molto di meme, ma ancora di più di criptovalute meme. I token presentati in questo articolo sono potenziali scelte per incrementare il vostro investimento, poiché hanno iniziato a scalzare altre criptovalute e a prendere il sopravvento.

Come al solito, si consiglia la massima discrezione prima di procedere all'acquisto, ma non c'è limite all'importo che si può investire se si decide di farlo.