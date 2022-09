Almeno una volta nella nostra vita abbiamo sentito parlare di parodontite o piorrea che poi sono la stessa cosa perché sono due sinonimi o perché l'abbiamo avuta noi questa infiammazione o meglio malattia infiammatoria dei nostri denti o perché l’ha avuta qualche persona vicino a noi.

Ed una prima cosa da dire rispetto a questa questione è che quando parliamo di piorrea parliamo di una patologia in sé,ma parliamo di un percorso che poi porta a questa problematica che in genere si manifesta tra l'altro in maniera molto graduale ed adulti a meno che non ci siano forme più aggressive che si muovono in maniera più veloce.

Per quanto riguarda i sintomi che devono farci drizzare le antenne far scattare l'allarme parliamo sicuramente di una alitosi marcate o comunque di un principio della stessa o gengive arrossate o sanguinamenti mentre ci laviamo i denti o mentre mangiamo e nei casi più gravi anche un ascesso dentale che sappiamo quanto è pesante per quanto riguarda il dolore che ci può provocare e fino ad arrivare poi al peggiore degli scenari e cioè quando uno o più denti cascano.

Per evitare il peggiore degli scenari dobbiamo semplicemente andare subito a parlare con il nostro dentista di fiducia sperando che ne abbiamo uno soprattutto se ci dovessero essere dei segni di mobilità dentale.

Toccherà al dentista che abbiamo di fiducia tranquillizzare non farci andare in panico e facendoci andare a suo studio dove ci farà sicuramente una panoramica dentale in modo da poter fotografare in maniera precisa la situazione nella quale ci troviamo con i nostri denti, e i poter predisporre un intervento efficace per risolvere il tutto prima di questa parodontite faccio dei danni gravi all'interno della nostra bocca perché magari non ci siamo mossi per tempo in poche parole.

Può essere solo un dentista esperto ed è meglio spiegare le cause di una parodontite

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte può essere solo un dentista esperto che poi individuare le e cause di una parodontite e soprattutto un dentista di fiducia e conoscere la storia clinica da questo punto di vista, e ad esempio potrebbe sapere che abbiamo una predisposizione genetica perché ha già curato altri membri della nostra famiglia che hanno questo tipo di problema

Tutto questo per dire che ogni caso è a sé ma quello che è certo che una delle prime cose sulle quali dovremmo porre attenzione all’ igiene orale e perché se è insufficiente se queste provocherà tartaro e placca con tutte le conseguenze a cascata del caso.

A parte occuparsi dì eseguire la panoramica dentale come dicevamo all'inizio il nostro dentista di fiducia intanto proverà a risolvere tutto in maniera non chirurgica con una pulizia dei denti per rimuovere tartaro e placca e per non favorire la proliferazione dei batteri e ove questo non bastasse bisognerà chiaramente intervenire in modo chirurgico.

E poi ci dovrà anche spiegare tutto quello che riguarda la questione economica che è una cosa che ci interesserà molto naturalmente.