Perché dovreste acquistare Big Eyes Coin e Tezos per ottenere rendimenti potenzialmente 100 volte maggiori

Di recente, il guadagno attraverso le criptovalute protette dalla tecnologia blockchain è diventato molto popolare in tutto il mondo e si prevede che questa tendenza continui. Gli investimenti effettuati all'inizio dell'ascesa delle criptovalute possono già aver fruttato guadagni di diverse volte superiori all'esborso iniziale, a seconda dell'andamento e del valore della moneta.

Dall'introduzione delle criptovalute nel 2009, sono stati creati molti token e piattaforme, compresi quelli che facilitano l'acquisto di criptovalute, come Big Eyes Coin (BIG) e Tezos (XYZ), che a loro volta offrono il potenziale per i rendimenti degli investimenti. Continuate a leggere per saperne di più su questi token cripto e sulle loro caratteristiche uniche.

Baking over Staking

Tezos (XTZ) è un libro mastro distribuito basato su blockchain, simile a Bitcoin ed Ethereum. È stato presentato per la prima volta al pubblico nel 2017 da Johann Gevers, un uomo d'affari svizzero. Tezos è una piattaforma simile a Ethereum in quanto può essere utilizzata per eseguire contratti intelligenti. Diversi account attribuiscono il nome "Tezos" al greco antico che significa "contratto intelligente" o a un nome di dominio non reclamato che Arthur Breitman ha trovato utilizzando un algoritmo per trovare parole che potessero essere pronunciate in inglese.

Tezos (XTZ) è una criptovaluta che incentiva gli utenti a partecipare attivamente allo sviluppo del protocollo sottostante. Ciò comporta la decentralizzazione della manutenzione e la democratizzazione del processo di sviluppo. Inoltre, Tezos è una blockchain che si distingue per il suo impatto minimo sull'ambiente. L'implementazione di un meccanismo di consenso Proof-of-Stake (PoS) significa che è necessaria molta meno elettricità per elaborare le transazioni rispetto a Bitcoin e ad altre blockchain che si basano sulla Proof-of-Work guidata da computer.

Tezos si affida al "baking" piuttosto che al "staking" per verificare le transazioni finanziarie. Il baking è un'opzione per i partecipanti al sistema di proof-of-stake (PoS) di Tezos, indicato con il suo nome proprietario, liquid staking. Tezos può espandere la sua rete aggiungendo nuovi blocchi di transazioni attraverso un processo noto come "baking".

Moneta Meme Kitty

La Big Eyes Coin, abbreviata in BIG, è un token che trasferisce valore dall'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) al settore fintech, mantenendone l'esistenza. Donando il cinque per cento delle sue entrate a organizzazioni che si occupano di conservazione marina, BIG spera di contribuire alla conservazione dell'ecologia marina in tutto il mondo.

Essendo un meme token in costante aumento di popolarità negli ambienti degli influencer, delle celebrità e dell'economia, BIG dispone di un forte team di progettazione per mantenere il sistema funzionante senza problemi. Si prevede che almeno il 90% della fornitura totale di 200 miliardi di token di BIG sarà disponibile per l'acquisto il giorno in cui la piattaforma sarà operativa. Big Eye Coin (BIG) è caratterizzata da un esclusivo fondo di beneficenza oceanico del 5%, dall'assenza di tasse o imposte, da un pool di liquidità di 2 milioni di dollari bloccato per due anni e da una grande varietà di prodotti digitali e fisici che possono essere acquistati.