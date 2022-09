Polizze rc: sempre più gettonata l'assicurazione moto online

In Italia la passione per la moto esiste da sempre, ma nell'ultimo periodo si è addirittura rafforzata: secondo le statistiche registrate ad inizio anno, le due ruote circolanti lungo lo Stivale sono più di sette milioni, un dato in leggero aumento rispetto ai dodici mesi precedenti.

La moto è il mezzo che più di tutti viene accostato al concetto di libertà, ma bisogna ricordare che anche i centauri per poter circolare con la loro amata due ruote devono rispettare l'obbligo di stipulare una polizza RC.

A questo proposito, è interessante notare come negli ultimi anni le assicurazioni moto online sono riuscite a conquistare la fiducia di milioni di utenti: cerchiamo di capire quali sono le loro caratteristiche ed i vantaggi e come calcolarne il prezzo.



Come risparmiare sull’assicurazione moto online

Il motivo principale per cui i motociclisti stanno optando sempre più spesso per le assicurazioni online è legato alla possibilità di risparmiare: in linea di massima, infatti, le compagnie che operano sul web riescono a proporre dei premi più bassi rispetto alle compagnie tradizionali, che devono affrontare costi maggiori.

Per valutare le proposte migliori del momento, cerca online la tua assicurazione moto affidandoti a portali di comparazione come 6sicuro.it, dove potrai ottenere un preventivo gratuito attraverso la compilazione di un pratico form.

In questo modo è possibile passare in rassegna le soluzioni offerte da importanti realtà del panorama assicurativo internazionale quali Zurich Connect, Genertel, Allianz Direct, Linear, ConTe, Quixa e tante altre. Il confronto tra le varie opzioni è fondamentale sia per chi è alla ricerca del massimo risparmio che per chi è alla ricerca di soluzioni altamente personalizzate e costruite su precise necessità di copertura.



I principali vantaggi dell’assicurazione moto online

I vantaggi delle assicurazioni moto online però non si limitano al mero risparmio, per quanto questo aspetto sia importantissimo. Un altro grande beneficio è rappresentato dalla comodità: la richiesta di preventivo e la sottoscrizione della polizza possono essere fatti comodamente da casa davanti al computer oppure in mobilità tramite uno smartphone, senza necessariamente recarsi di persona presso un punto vendita fisico.

Inoltre l'operazione richiede davvero pochi minuti, quindi c'è un doppio risparmio: di denaro e di tempo. È anche possibile scegliere tra più strumenti di pagamento, tutti ad elevato livello di sicurezza: solitamente vengono accettati bonifico, carta di credito, Paypal e molti altri. Infine, le compagnie online, esattamente come quelle tradizionali, offrono un'assistenza completa e continua, sfruttando anche sistemi innovativi come quello telematico.



Come richiedere il preventivo per l’assicurazione moto online

Calcolare online il preventivo di una polizza rc moto e fare un confronto tra le offerte delle varie compagnie online è davvero molto semplice. È sufficiente inserire alcuni dati per scoprire le migliori proposte presenti sul mercato.

Si inizia con i dati anagrafici, quindi sesso, stato civile, luogo e data di nascita, titolo di studio e lavoro. Dopo aver inserito queste informazioni si può passare a quelle relative al veicolo.

Bisogna specificare se il mezzo è ancora da acquistare o è già di proprietà e poi si devono indicare l'anno di immatricolazione e di acquisto, la marca, il modello, la distanza percorsa nel corso dell'anno ed il luogo del parcheggio. L'ultima serie di informazioni da inserire riguarda la propria situazione assicurativa.

Dopo aver compilato il form si accede alla schermata che riepiloga tutte le offerte: le soluzioni possono essere ulteriormente personalizzate con l'aggiunta di coperture accessorie, in modo da avere una polizza perfettamente in linea con le proprie esigenze.