Questo è il momento migliore per comprare Ethereum e la moneta di Big Eyes prima che la FOMO entri in scena

Un'abilità cruciale quando si fa trading e si investe in criptovalute è sapere quando comprare. La logica per l'acquisto di criptovalute è piuttosto semplice, in quanto si guarda a un potenziale futuro aumento dei prezzi. Fare soldi con le criptovalute è facile quando si è sicuri che una pompa dei prezzi è in arrivo. E con gli sviluppi che abbiamo visto con Ethereum (ETH) e Big Eyes Coin (BIG), potrebbe esserci un potenziale di profitto da queste monete.

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova memecoin in prevendita con un enorme potenziale di profitto. La memecoin ha raccolto finora oltre 1 milione di dollari in prevendita. Inoltre, considerando che tutti acquistano a un prezzo parallelo nella prevendita, il profitto è quasi garantito dopo il lancio.

Ethereum (ETH), d'altra parte, ha alcuni sviluppi in arrivo con il Merge che potrebbero aiutare gli acquirenti a guadagnare nel grande schema delle cose. Potrebbe essere il momento migliore per fare shopping e dare un'occhiata a Ethereum (ETH) e al token Big Eyes (BIG) prima che la FOMO si manifesti quando il resto del mercato si accorge della situazione.

Moneta Big Eyes: ora è il momento perfetto per comprare

Big Eyes Token è una nuova memecoin con il potenziale di superare la meta creata da Dogecoin(DOGE). Dalla creazione di Dogecoin (DOGE), il mercato delle memecoin ha prosperato solo con criptovalute derivate da cani.

Big Eyes è una memecoin ispirata ai gatti con l'unico obiettivo di creare valore attorno alla sua comunità e costruire ricchezza attraverso il suo ecosistema DeFi. Essendo una memecoin, Big Eyes utilizza una simpatica mascotte felina e spera di attirare l'attenzione degli amanti dei gatti, dei neofiti e degli appassionati di criptovalute più esperti.

A poche settimane dall'inizio della prevendita, Big Eyes sembra essere la prossima grande novità non appena il mercato prenderà slancio. Questa memecoin è pronta a conquistare le comunità di criptovalute su Internet e a replicare rapidamente il successo di Dogecoin(DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Il progetto organizzerà attività periferiche, tra cui concorsi, eventi, sessioni comunitarie, programmi di beneficenza e così via, per estendere la sua portata oltre il mercato delle criptovalute. Con oltre 1 milione di dollari già raccolti, sembrano esserci molti vantaggi da coprire per gli early adopters.

Ethereum crolla in vista di una fusione programmata

Ethereum (ETH) è la seconda criptovaluta più grande al mondo, con una rete che consente agli sviluppatori di blockchain di scrivere contratti intelligenti e creare dApp. Vanta il maggior valore nel mercato delle criptovalute. I problemi di scalabilità di Ethereum si sono presentati da tempo. Tuttavia, la rete è in attesa di un aggiornamento che potrebbe risolvere alcuni di questi problemi.

Ethereum ha programmato il Merge , un aggiornamento che vedrà la rete passare da Proof-of-Work (PoW) a Proof-of-Stake. Questo renderà la blockchain di Ethereum più ecologica e risolverà alcuni problemi di scalabilità. Dopo il Merge, si prevede che la blockchain di ethereum sarà in grado di elaborare fino a 100.000 transazioni al secondo.

La fusione è prevista per settembre, mettendo i minatori di ethereum in una posizione difficile. Poiché i minatori non vogliono abbandonare le loro attrezzature di mining, si sta pensando di creare un hard fork della blockchain di Ethereum e di staccarsi dalla comunità di Ethereum come Ethereum Classic (ETC) nel 2016.

Il nuovo fork si chiama ETHPoW e alcune borse come BitFinex hanno mostrato sostegno alla comunità dei minatori, promettendo di quotare il token al momento del lancio. Si dice anche che Justin Sun, il creatore di Tron (TRX), stia progettando di lanciare una stablecoin che supporterà la rete Proof-of-Work. Per i detentori di Ethereum(ETH) potrebbe essere interessante se la rete Proof-of-Work acquistasse valore, in quanto anche i loro principali asset di Ethereum sarebbero su ETHPoW.

Questo è il momento migliore per acquistare il token Big Eyes (BIG).