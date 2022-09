Shiba Inu Mania e l'emergere di una sensazione felina chiamata Moneta dagli Occhi Grandi

L'arena delle criptovalute ospita un numero eccessivo di gladiatori delle criptovalute, ognuno dei quali si contende la superiorità in una battaglia per la gloria contro gli orsi. Dall'avvento del Bitcoin e dal successo che è riuscito a ottenere nel corso degli anni, è salito e ha preso il suo posto in cima alla catena alimentare, e questo ha portato alla nascita di numerosi progetti.

Nella lotta, sono emerse numerose categorie di criptovalute, ma nessuna ha avuto tanto successo quanto le meme coins in un solo anno, il 2021, che ha visto l'ingresso in grande stile dei meme tokens nello spazio. Il loro ingresso è stato sanato con gli attuali progetti top di Dogecoin (DOGE) e della sua controparte canina Shiba Inu (SHIB).

Anche se ci sono decine di possibilità, trovare le migliori monete meme disponibili per l'acquisto è una sfida, soprattutto se non si ha familiarità con il terreno delle criptovalute.

Il successo del token meme ha scatenato una frenesia in vari strati economici digitali e ha attirato molta attenzione. Più tardi, nello stesso anno, è stato elencato come il token crittografico più ricercato sul market cap delle monete. Questo successo è stato attribuito principalmente alla massiccia comunità che il progetto ha creato.

Le criptovalute che sono guidate dalla comunità e che hanno piani infallibili sulla loro direzione sono diventate le gemme che tutti cercano. Purtroppo, non ce ne sono molte in grado di spostare le montagne.

Big Eyes Coin (BIG) ha ciò che dovreste cercare, ed è proprio sul viale della prevendita che vi aspetta. Per prima cosa, parliamo di questo progetto.

Cos'è Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin è un'entrata relativamente recente nel settore dei meme token; tuttavia, sta già mostrando i segni di essere una criptovaluta che spingerà l'intero settore in avanti. Anche se è presente sul mercato delle criptovalute mainstream solo da poco tempo, molti analisti finanziari hanno già iniziato a paragonarla a molte delle criptovalute di maggior successo. Big Eyes Coin (BIG) si distingue per molti aspetti e caratteristiche sorprendenti, che analizzeremo più avanti.

Il token della criptovaluta in questione è destinato a funzionare come asset della comunità. Big Eyes intende far progredire lo stato delle cose implementando NFT basati su un ambiente blockchain affidabile. Di conseguenza, la comunità sarà in grado di controllare questo token e di avere voce in capitolo nell'approccio di governance del progetto.

Cosa rende speciale Big Eyes Coin (BIG)?

C'è ancora un altro elemento che contribuirà a portare le iniziative basate sulla blockchain come questa a livelli estremi, e questo stesso elemento è anche una caratteristica significativa del progetto Big Eyes Coin (BIG) attualmente in fase di sviluppo.

Non si tratta di un metodo misterioso, ma piuttosto della componente di ogni attività a cui si presta meno attenzione e cura. Ha a che fare con la comunità. Che lo facciano direttamente o meno, sono le persone a decidere come andranno le cose, sia che contribuiscano direttamente che indirettamente.

La decentralizzazione è il sacro graal dell'industria delle criptovalute e la ridistribuzione della ricchezza è il suo principio guida, e questo è di estrema importanza per il futuro di un progetto di criptovalute.

Ad esempio, il Metaverse è una piattaforma basata sulla comunità, con un'enfasi particolare sulle interazioni degli utenti all'interno della comunità. Di conseguenza, i grandi progetti che favoriscono le interazioni degli utenti all'interno della comunità e le innovazioni sono le iniziative che guadagnano rapidamente popolarità.

Da quanto abbiamo appreso finora, sembra che anche Big Eyes Coin (BIG) possa avere la capacità di mantenere la promessa di rimanere fedele al funzionamento di un progetto basato sulla comunità.

Caratteristiche del progetto Big eys (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) presenta alcune caratteristiche che la distinguono dai suoi compatrioti e concorrenti del settore. Vediamole nel dettaglio.

Un quadro fiscale dinamico

La piattaforma non applica ancora alcuna tassa sulla negoziazione dei token, ma ha in programma di implementare una struttura fiscale dinamica. L'acquisizione del Liquidity Pool (LP) e il Marketing Wallet sono solo due esempi di come questo approccio potrebbe essere utile.

Proprietà della comunità

La comunità che utilizza il sistema ne sarà proprietaria, con il 90% dei token BIG già designati per essere resi accessibili al momento del lancio e distribuiti tra i membri della comunità.

Raccolta di NFT

Secondo il Libro Bianco, la collezione BIG NFT entrerà nella top 10 (affermazione audace, lo so), aumentando il valore del token. Il progetto è deciso a fare le cose per bene la prima volta. La comunità voterà se mettere o meno il denaro ricavato dagli eventi NFT in un portafoglio di masterizzazione.

Portafoglio marketing

Per mantenere la reputazione della piattaforma su scala mondiale, il 5% dei profitti ottenuti dalle operazioni sulla piattaforma Big Eyes (BIG) sarà collocato in un portafoglio di marketing.

Cos'è Shiba Inu (SHIB)

Soprannominata "Dogecoin killer", Shiba Inu (SHIB) è uno spin-off di Dogecoin (DOGE). Shiba Inu sarebbe stata concepita come un capriccio o un esperimento dal suo non meglio identificato creatore, Ryoshi, e sviluppata come parte di uno sforzo guidato dalla comunità.

Il tentativo è stato quello di scalzare Dogecoin dal ruolo di criptovaluta meme leader e di affermare Shiba Inu come la moneta meme di maggior valore per i trader. A Shiba Inu è stato dato il soprannome di "Dogecoin killer".

Si è annunciata sul palcoscenico nel 2021, trasformando i suoi azionisti in milionari quasi istantaneamente e posizionandosi ora al 12° posto nella classifica CMC (coin market cap) per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato totale. Il token ERC-20 vanta una solida comunità chiamata SHIBArmy.

La rete Shiba Inu si è sviluppata in una comunità legittima, completa di una propria rete DeFi, di un metaverso e di una propria classe di criptovalute, la Shiba Inuversity. Anche prima dell'inizio della prossima corsa al rialzo, non è escluso che la valutazione attuale del token aumenti di un fattore due, facendo sorridere i suoi utenti.

Queste criptovalute Meme valgono la pena?

Può essere molto faticoso cercare di capire quale tra le numerose criptovalute oscure sarà la migliore da coinvolgere nell'ultimo trimestre del 2022. Il fatto che alcuni asset digitali abbiano registrato guadagni superiori al 1000% negli ultimi due mesi testimonia la rapida espansione del mercato emergente.

Il mercato dei token meme non sta dormendo. Sta cucinando da quando è scoppiata la categoria dei meme crypto. Il cibo è pronto e lo chef è un simpatico gatto dagli occhi grandi con tutte le abilità culinarie per soddisfare il palato del vostro portafoglio.