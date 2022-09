A Castelletto Stura "Mai più soli": manifestazione dell'Acli a sostegno della disabilità

Il circolo Acli di Castelletto Stura organizza per il 10 e 11 settembre la manifestazione “Mai più soli”, a sostegno della disabilità. Il 10 settembre, in piazza nuova, alle ore 21,30, concerto con il gruppo “Armonia”, con esposizione di auto e moto d’epoca e carrozze. Domenica 11 settembre, dalle ore 14, giri in moto e auto per diversamente abili e non. Alle ore 16, concerto con i “Diesis” e pizza in piazza. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il museo contadino e saranno presenti stand per divertire i più piccoli, tra cui la compagnia “C’era una volta” e molti personaggi di cui i bambini sono fans.

Per tutte le giornate sarà aperto il banco di beneficienza e l’intero ricavato sarà destinato a Mia, una bimba di Cuneo affetta dalla sindrome rara di Prader Willy, e alla sua famiglia.