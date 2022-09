L’Intensivo di Presenza” per scoprire la pace nel cuore: la presentazione il 7 e il 9 settembre a Cuneo e a Cavallermaggiore

È un viaggio affascinante immergersi nel proprio sentire per svelare a noi stessi spazi di connessione che nulla hanno a che fare con l’io personale, ma con qualcosa di Altro e con la Relazione autentica. È da scoprire, ora! La consapevolezza e l’autenticità rappresentano il futuro del nostro mondo e tutti siamo chiamati ad ascoltarci profondamente e a creare relazioni vere.

Dove cercarli? Dentro di sé. Ciò che accade fuori è espressione del nostro mondo interiore.

L’Intensivo di Presenza, seminario di tre giorni che si svolgerà dal 22 al 25 settembre sulle Colline di San Damiano d’Asti, verrà presentato da Chiara Ramon nelle seguenti date e luoghi:

Il nostro è un tempo di passaggio dalla credenza alla consapevolezza dell’essere: ce ne parla Chiara Ramon presentando un seminario che conduce all’Incontro più importante della vita, quello con la propria radice divina. “Noi prepariamo il terreno per la semina, il seme è in noi, ma il germoglio della ri-nascita è opera di Dio”

Credenza e consapevolezza si riferiscono a due spazi interiori molto diversi, presenti in due dimensioni umane diverse: la credenza è della mente e noi tutti la conosciamo in una certa misura; normalmente da lì partiamo per imparare a fare le cose del vivere attraverso l’imitazione e l’ubbidienza: così accade. La consapevolezza è dell’essere ed è uno spazio interiore che matura attraverso l’esperienza personale che sa vedere e tradurre in Vita ciò che incontra.

Questo nostro tempo di grande crisi portatrice di sofferenza sociale e personale, è in realtà un tempo di preziosa opportunità: quello di formazione della crisalide. Chiuso nel proprio bozzolo, ogni bruco è chiamato a trasformarsi in farfalla! Si tratta per noi di un salto di coscienza. Dalle nostre credenze mentali che costruiscono automatismi nei quali ci identifichiamo e ci perdiamo, presumiamo di sapere. Ma la vera conoscenza non è della mente, è dell’essere: quella parte della nostra anima (la farfalla!), dimenticata dal nostro mondo che racchiude in sé la nostra vera Forza, la Fonte della Vita.

Presenta e conduce l'Intensivo Chiara Ramon

Docente e formatrice in diversi ambiti educativi e di crescita personale, tra cui all’Università di Torino nel Corso di Laurea Scienze della Formazione Primaria, innovativi laboratori dal titolo: “L'attenzione e la comunicazione - strumenti auto-conoscitivi, educativi, relazionali”; "Educare all'unità della persona".

Si forma all'auto-coscienza presso il Centro Studi Podresca e attraverso innumerevoli percorsi evolutivi spirituali e laici. Particolari esperienze trasformano radicalmente il suo percepire la realtà e la vita, inducendola a dedicarsi allo studio e alla Ricerca esperienziale dei diversi volti della Conoscenza e dello sviluppo della consapevolezza. Dal 1997 ha condotto corsi di formazione per insegnanti, per genitori, per le aziende, e corsi per l’evoluzione della coscienza.

Dott.ssa Chiara Ramon - Educazione & Co-scienza - Ricerche innovative - Cell. 339.6988421 - educarericerche@gmail.com.