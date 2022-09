Savigliano, l'associazione Amici dei mici propone la serata musicale “Randall, voci dalla strada”

L’Associazione Amici dei mici, nell’ambito del progetto CSV “L’officina tecnologica, iniziamo dal digitale e dai social” propone l’evento musicale “Randall, voci dalla strada” sabato 10 settembre alle 21.30 in Piazza Turletti a Savigliano.

Una serata all’insegna della musica nel corso della quale si esibiranno giovani tra i 18 e i 29 anni che avevano partecipato alla call estiva dell’associazione inviando i loro pezzi musicali e le loro poesie.

La serata sarà presentata e diretta dalla cantautrice Ilaria Lorefice e vedrà la partecipazione del performer ALP KING.

Il progetto, pensato dall’associazione insieme alla cantautrice, si propone di avvicinare, attraverso la musica i giovani all’associazione.

Nello specifico, l’associazione intende coinvolgere giovani digital coach capaci di supportare l’associazione nel processo di digitalizzazione, fondamentale oggi per comunicare la propria mission.

Amici dei mici da anni lavora sulla strada per salvare da morte sicura tanti gattini: dopo averli salvati i volontari dell’associazione si adoperano per dare una nuova famiglia. Il loro operato è fondamentale: per continuare a salvare vite di animali indifesi l’associazione ha bisogno di avvicinare nuovi volontari.

Il processo di digitalizzazione per “Amici dei mici” è indispensabile oggi per comunicare la propria mission e per allargare la possibilità di trovare persone capaci di donare nidi sicuri ai nostri amici felini salvati ogni giorno. L’associazione è già presente sul web ma vuole modernizzarsi con nuove idee e proposte capaci di coinvolgere anche la fascia più giovane della popolazione.

L’incontro tra la presidente dell’associazione Enrica Piano e la cantautrice Ilaria Lorefice ha fatto il resto: insieme hanno pensato a un progetto innovativo che coinvolgesse fin dall’inizio i giovani e che permettesse di promuovere la mission dell’associazione con strumenti ad hoc. La musica, le poesie e le performance artistiche proposte dai giovani stessi sono canali ottimali per muovere corde emotive e avvicinare il pubblico giovanile all’associazione e al lavoro che viene svolto quotidianamente.

La serata del 10 settembre sarà una buona occasione per incontrarsi, per conoscere che cosa fa l’associazione, per essere coinvolti nelle attività digitali proposte dall’associazione. Non mancheranno momenti carichi di emozioni, sicuramente i presenti si commuoveranno perché quello che porta avanti l’associazione da tempo sul territorio non può passare inosservato. La musica e l’arte faranno il resto.