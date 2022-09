Elezioni provincia, Robaldo: "Programma innovativo e concreto, frutto del lavoro di squadra"

"Stiamo definendo, grazie allo straordinario coinvolgimento di decine di amministratrici ed amministratori dei Comuni del cuneese - quelli che hanno dato vita a 'Squadra Granda' - il programma di mandato di 'Patto Civico per la Granda', che confido guiderà la Provincia nei prossimi anni. - annuncia Luca Robaldo, candidato a Presidente della Provincia per la forza civica "Patto per la Granda"

- "Lo presenteremo a tutti gli Amministratori nelle prossime settimane, ma ritengo doveroso iniziare ad indicare alcuni punti che credo siano determinanti per gli assetti ed ancora più le prospettive della nostra provincia".

"Intanto - prosegue Robaldo - il piano strategico messo in campo dal Presidente Borgna, che deve essere aggiornato e reso coerente con la situazione che stiamo vivendo. In questo senso sarà necessario il coinvolgimento delle categorie e degli attori sociali, oltre che della Fondazione CRC e delle altre Fondazioni bancarie della Granda anche attraverso l'appena costituito ufficio SEIS per le opportunità riservate dal PNRR, lavorando come Ente di area vasta.

In secondo luogo la mobilità e la logistica. La Granda è particolarmente complessa e rappresenta un coacervo di necessità: dalla montagna, alla collina, alla pianura. Occorre pertanto rilanciare e, ove possibile, contribuire al coordinamento delle attività dell'Autorità di Bacino sui Trasporti, con particolare focus per i trasporti pubblici nelle aree più interne (ad esempio, l'alta Langa). In merito alla logistica poi, il cuneese deve riappropriarsi del rapporto privilegiato col porto di Vado e valorizzare quanto già urbanizzato in termini di siti di stoccaggio e piattaforme di servizi. Come non coinvolgere le Ferrovie, inoltre? Abbiamo una tratta verso Savona che è la stessa che percorrevano i nostri bisnonni Sulle grandi opere credo vada fatta una riflessione generale, della quale l'Ente deve essere propulsore. Prendo ad esempio il Tenda (ma non tralasceremo l'Asti-Cuneo o la circonvallazione di Demonte): come possiamo continuare ad accettare che, nonostante Commissario e regole ad hoc, la situazione resti quella attuale?" - si chiede Robaldo.

"Voglio fare un riferimento alle necessità ingiustamente considerate minori, come i tanti interventi sulla viabilità per decongestionare il traffico di molti centri piccoli e medi o il "piano ponti" che deve rimettere in sicurezza centinaia di infrastrutture su tutto il territorio - conclude Robaldo - oltre al grande, improcrastinabile, tema degli invasi. Sui servizi ai cittadini la Provincia deve essere al fianco degli amministratori e porre un freno al depauperamento (vedi le Poste a giorni alterni...).

Ho in mente, infine, un ruolo più propositivo della Provincia nell'ambito di alcune Associazioni e Consorzi ai quali partecipa, come l'Istituto Storico per la Resistenza o il Centro Giolitti, nei quali l'impegno deve essere quello di integrare al meglio il rapporto con le Scuole al fine di coinvolgere i nostri giovani".