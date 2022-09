Elezioni provinciali, per Paolo Allemano una "sfida anacronistica e dannosa"

Riceviamo e pubblichiamo dall'ex sindaco di Saluzzo e presidente provinciale Anpi, Paolo Allemano:

"Evidentemente non bastava ai cuneesi una campagna elettorale nazionale estiva dove, tra siccità di fondo e locali disastri, si ascolta di tutto, ma non si trovano risposte a due semplici domande: perché un voto politico anticipato di 6 mesi quando l’Italia era in mani sicure? Cosa si pensa realisticamente di proporre a un paese marginale sulla scena internazionale, con un debito pubblico da paura e una dipendenza energetica di cui ogni giorno misuriamo le conseguenze?

Fa tenerezza vedere come, a fronte di tanta complessità, si chieda a Draghi di fare qualcosa “hic et nunc”, ma chiederglielo dopo avergli impedito di proseguire alla guida del governo non richiede ulteriori commenti.

A questa imbarazzante situazione i cuneesi aggiungeranno l’emozione di dover assistere ad una elezione di secondo grado (cioè da parte degli eletti) per la Presidenza della Provincia che ha tutta l’aria di essere un passo indietro.

Annullati gli sforzi per una candidatura unitaria, ci toccherà assistere ad una sfida dove ad una figura non di parte (non può non essere definito tale un candidato che è maturato politicamente nell’area del centro destra e ora guida una coalizione civica a Mondovì che dialoga con il centro sinistra) si contrappone un candidato che scende in campo per affermare il primato delle destre anche in Provincia di Cuneo.

Problemi come la viabilità, le scuole, l’ambiente, i servizi pubblici, non hanno bisogno di una prova di forza. Si dice che si vogliono riscattare i piccoli comuni e sottrarli allo strapotere delle città.

Una sfida anacronistica e dannosa: anacronistica perché da anni le città della Granda (di certo Saluzzo che ho guidato per 10 anni e che ha continuità amministrativa) hanno smesso di pensarsi come detentrici di un potere da esercitare ai danni dei comuni limitrofi e hanno creato reti tra loro e il territorio.

Non ci vuole grande acume per comprendere che solo con la cooperazione si possono affrontare i problemi di una grande area interna qual è il cuneese: il dialogo tra montagna e pianura, tra valli e città di fondo valle, tra il cuneese e le aree transalpine sono l’unica strada che ci rende competitivi nei confronti dell’area metropolitana torinese e che ci rende visibili ai flussi turistici internazionali.

Qualcuno può spiegarmi come si fa a proteggere l’ambiente, a risparmiare suolo, a far tesoro dell’acqua, a investire i fondi del PNNR in modo oculato (cioè a favore delle generazioni che verranno e non del consenso elettorale), ad avere infrastrutture e logistica adeguate a un buon comparto produttivo senza dialogo costruttivo tra vallate e comuni di fondo valle, tra ambiti territoriali integrati che condividono storia, fiumi, montagne, imprese, e tra questi e il capoluogo? Serve una strategia di sviluppo, non servono contrapposizioni. Vedo il rischio reale di perdere tempo, di creare divisioni ad arte quando si potrebbero portare a casa i frutti di un lavoro di lungo corso. E di tempo da perdere non ce n’è più".