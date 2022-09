Blanco e Bia sono due fratellini inseparabili, cuccioli di circa due mesi

Sfida della settimana: guardare le foto di Blanco e Bia e riuscire a resistere al loro fascino!

Sono fratelli di circa due mesi e mezzo, maschio e femmina, spulciati, svermati e… irresistibili!

Hanno un temperamento molto dolce e sono particolarmente uniti tra loro.

L’Anpa di Alba, Langhe e Roero sta cercando per loro una casa, possibilmente come adozione di coppia, visto il loro legame molto forte.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero