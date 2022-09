Torna a Cuneo la Summer School del Cespec

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre si svolge a Cuneo la XV edizione della Summer School organizzata dal Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) dal titolo “Abitare. Il corpo, l’ambiente, il cosmo”, quattro giorni di seminari e incontri pubblici dedicati al rapporto tra corpo e ambiente, con particolare riferimento al dialogo interdisciplinare tra scienze naturali e scienze umane.



Eventi clou dell’edizione 2022 saranno la lezione inaugurale di martedì 13 settembre, alle 21, presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma, 28) e l’incontro pubblico di giovedì 15 settembre, alle 21, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1).



Nel primo appuntamento il filosofo Paolo D’Angelo (Università degli Studi Roma Tre) parlerà di “Pensare il paesaggio, vivere il paesaggio”. Alla seconda serata interverranno invece lo storico del design Emanuele Quinz e l’antropologo Stefano Boni con “Il mondo è troppo comodo? Un dialogo tra design e antropologia”.



La Summer School si svolge con il supporto e la collaborazione del Collège des Bernardins. L’evento è realizzato con il supporto della Fondazione CRC e con il patrocinio e/o la collaborazione di Città di Cuneo, Accademia di Belle Arti di Cuneo, Fondazione Casa Delfino Onlus, Istituto nazionale Ferruccio Parri, Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo, Alliance Française di Cuneo, Club per l’Unesco di Cuneo ODV, Lions Club di Cuneo, Centro Culturale Protestante, Studio Teologico Interdiocesano Fossano, Istituto Superiore di Scienze Religiose Fossano, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione UniTo, Dipartimento di Giurisprudenza UniTo – corso di laurea in Scienze del diritto italiano ed europeo, Liceo Classico e Scientifico Statale “Pellico - Peano” e Librerie L’ippogrifo Cuneo.



L’evento si tiene in presenza con diretta streaming sulla pagina Facebook @cespecufficiale dei soli eventi serali.



La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita su prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo a centrostudi.cespec@gmail.com.



Il programma è visionabile sul sito Internet www.cespec.it e sulla pagina Facebook dove saranno pubblicate le relazioni di tutte le sessioni.