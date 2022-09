Cuneo Granda Canoa tra attività estive ed una nuova stagione alle porte

Sono appena rientrati a casa i giovani canoisti che nei giorni scorsi hanno partecipato al Campus di Canoa organizzato dall’ a.s.d. Granda Canoa Club a Saint Pierre de Boeuf (Francia).

Dieci giorni di stage in cui ragazze e ragazzi provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria hanno potuto cimentarsi nello sport della canoa sulle acque del canale artificiale dell’Espace Eaux Vives du Pilat Rhodanien e per i ragazzi agonisti una grande opportunità per perfezionare le abilità tecniche già acquisite.

Il Campus è stato un concentrato di adrenalina, coesione, professionalità ed amicizia. In acqua, i ragazzi sono stati seguiti dagli allenatori Nina Roggiery, Fulvio Fina ed Andrea Benetti che vantano trascorsi agonistici di rilievo. Il continuo scambio di idee ed impressioni, con il anche presente consulente tecnico Sanio Schillaci, uniti alla mirabile e spontanea sintonia di vedute sui princìpi e sui metodi da applicare, ha reso incredibilmente facile ed efficace il lavoro con i canoisti ed il continuo aggiustamento di tiro sul percorso da portare a termine.

Quest'anno l'organizzazione ha compreso anche un cuoco, Gianpiero Rossi detto “Pipi” che ha gestito perfettamente tutta la parte del "trigiornaliero sfamamento" delle sempiterne fameliche truppe. Entusiasmante è stata anche la complicità con l’Ivrea Canoa Club, che come l’anno scorso ha condiviso con il club di casa l’esperienza francese.

“Non posso che essere entusiasta di come si è svolto questo campus. Ho l’immensa fortuna di presiedere un club con un Team unico che rende il mio lavoro estremamente facile! E riguardo ai ragazzi cosa posso dire: meravigliosi.” commenta Ilaria Samarelli.



Ma il Granda Canoa Club non si ferma. In queste ore una fornita compagine di atlete ed atleti si trova a Limena (Padova) per disputare la gara Nazionale del 3-4 Settembre. Alcune ragazze provenienti dal progetto “Il ROSA è solo un colore” promosso da Sport&Salute affronterà, proprio sulle acque del Brenta, la prima competizione di canoa slalom.

Ma la nuova stagione è alle porte e la società con la sede nautica al Lago Tetti Lupo - Madonna delle Grazie ha lanciato la campagna “prova gratis per tutto il mese di settembre”.

L’iniziativa è rivolta a giovani del 2011-2012-2013-2014. Per le ragazze e ragazzi dal 2006 al 2010, invece, promuove 15 borse di studio per attività sportiva gratuita fino a Marzo 2023.

Per info 3479459800 - grandacanoaclub@gmail.com - www.grandacanoa.it