LIMONE SKYRUNNING EXTREME 2021, il tempo da battere è di Nadir

Iscrizioni aperte, nuovo portale e tante novità per la Limone Skyrunning Extreme, l’happening di fine stagione per i corridori del cielo. Dopo essere stata per 8 volte consecutive finalissima del circuito Skyrunner® World Series la super classica dell’Alto Garda si presenta con un nuovissimo sito internet e un format innovativo che andrà a premiare non solo le migliori performance individuali, ma anche quelle di squadra assegnando il primo titolo “Skyrunning Team Awards”; una sorta di campionato mondiale per team privati con premi da capogiro: il primo team si porterà a casa 5.000 euro, il secondo 3.000, il terzo 2.000.

Confermato il montepremi individuale che prevede un riconoscimento di 1300 euro per il primo classificato, 1.100 per il secondo, 1.000 per il terzo (premi ovviamente parificati anche per la sfida in rosa).

Chi si porterà a casa il titolo “Skyrunning Team Awards”? Verrà assegnato sommando i punteggi dei primi tre uomini e delle prime due donne di ogni club (alla classifica per team sono quindi ammessi i team che potranno schierare un numero minimo di 3 uomini e due donne). Verrà infatti stilata una classifica societaria e la squadra più forte oltre alla gloria, conquisterà un riconoscimento economico decisamente importante.

Ma le novità non finiscono qui, rispetto al passato le gare disegnate sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino si correranno tutte sabato sabato15 ottobre. Al fine di ottimizzare le risorse non si farà la prova amatoriale da 10km, mentre sono confermatissime vertical (start 9:30) e skyrace (start 11.30).

Il programma dei due eventi griffati Scarpa permetterà così agli atleti della prova only up, anche quest’anno finale del circuito VK OPEN Championship by ISF, di arrivare in cima e seguire poi le fasi salienti della gara sky. Skyrace che come anticipato avrà doppia valenza: oltre alla classifica individuale sarà a dir poco interessante seguire l’esito di quella per team che assegnerà il primo titolo “Skyrunning Team Awards”. Nel pomeriggio premiazioni e alla sera gran festa di fine stagione.

A decretare il team commerciale più forte al mondo sarà quindi il collaudato itinerario da 22,22 km con dislivello positivo di 2052 mt.

Partenza e arrivo saranno, come sempre, nella suggestiva location di Lungolago Marconi di Limone. Dopo due km tra le vie del centro cittadino, si raggiungerà località Reamòl. Da qui inizierà una tanto suggestiva, quanto muscolare ascesa che porterà gli atleti prima a Punta Larici e poi verso Passo Rocchetta . Si proseguirà sul sentiero 101, fino a bocca Guil, si imboccherà uno spettacolare sentiero “a fil di cresta” che porta a Monte Carone (gpm della gara). Si sale lungo il “camino”, 285 gradini scavati nella roccia. Arrivati alla croce e si scenderà dall’altro versante per proseguire il falsopiano fino al bivio per Traversole.

Qui comincerà l’ultimo pezzo di sali e scendi per raggiungere Dalco. Ultima discesa per ritornare in picchiata verso il paese di Limone è il classico sentiero nr. 112.

Tempi da battere 2h23’03” di Nadir Maguet e 2h25’23” di Denisa Dragomir.

Per maggiori info e iscrizioni: www.limonextreme.com

LIMONE SKYRUNNING EXTREME IN PILLOLE: - due gare, -due titoli - una location unica, - gli atleti più forti, - il popolo delle corse a fil di cielo, - Quasi 1000 concorrenti provenienti da ben 40 differenti nazioni, - una super festa finale.