Motori, Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: Matteo Greco ad Imola per confermarsi protagonista

Dopo la lunga pausa estiva Matteo Greco tornerà in abitacolo il prossimo weekend per il terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il pilota di Alba punta a replicare il positivo weekend di Misano, concluso con un bel terzo posto, al volante della Honda NSX GT3 Evo 22 #99 gestita da Nova Race sulla quale si alternerà con Francesco Guerra.

Il tracciato di Imola porta con se molti ricordi positivi per Greco, che qui ha ottenuto il primo podio assoluto in carriera nel 2018 quanto militava nel TCR Italy e il primo podio al volante di una vettura GT3 nel corso della stagione 2020. La pista è sicuramente una delle più belle ed iconiche d’Italia, con il suo lungo rettilineo e curve dove si sono scritte importanti pagine di storia del motorsport: dalla Tosa alla Piratella, dalle Acque Minerali fino alla leggendaria Rivazza. Il Campionato Italiano Gran Turismo affronterà la pista di Imola nella sua versione completa da 4.909 metri.

Dato l’alto numero di iscritti, oltre 40, il programma sarà parzialmente diviso tra le varie categorie per consentire nelle sessioni di qualifica di evitare il traffico e poter contare su condizioni più favorevoli al giro veloce. Venerdì saranno in pista le prove libere alle 12:20 ed alle 16:40, mentre sabato le vetture GT3 si giocheranno le due pole position alle 11:00 ed alle 11:50. Gara uno scatterà sabato alle 18:20, mentre gara due sarà domenica alle 15:00.

Entrambe le gare saranno visibili su ACI Sport TV (Canale 228 SKY), su acisport.it, motorsport.tv e sulle pagine Facebook @cigranturismo ed @acisporttv.

Matteo Greco: “Sono contento di poter tornare in pista, la pausa estiva è stata lunga e mi manca l’azione e l’adrenalina della competizione. L’obiettivo è quello di confermare quanto di buono dimostrato a Misano, abbiamo svolto un breve shakedown test a Cremona nei giorni scorsi e siamo pronti per confrontarci con questa nuova sfida. Imola è una pista che mi piace, dovremo prestare attenzione anche alla situazione meteo dato che non si esclude la pioggia, ma ci sono le premesse per fare bene. Darò come sempre il massimo per portare a casa un risultato importante”.

Dato che l’accesso al circuito sarà aperto e senza restrizioni, Matteo Greco e Nova Race saranno pronti ad accogliere amici, partners e fan che vorranno vivere l’emozione di questa sfida direttamente dal tracciato di Imola.