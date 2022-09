A Centallo i maghi di Blink con lo spettacolo "Il Giro del Mondo in 80 Magie"

È settembre. Dopo la pausa estiva, torna Blink con la sua incantevole magia! Il Circolo Magico più felice del Mondo, con sede a Dronero, annuncia infatti il suo primo spettacolo della nuova stagione: "Il Giro del Mondo in 80 Magie". Appuntamento al cinema Lux di Centallo, sabato 17 settembre alle ore 21. Una grande festa per celebrare i 25 anni della Croce Rossa di Centallo, il suo impegno e la sua missione.



"Gli incontri, le scoperte, la meraviglia, le magie di un viaggio ricco di stupore...". Protagonisti i maghi di Blink, in un coinvolgente show liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne.



"Abbiamo unito le energie e creato uno show tutto nostro - dice Corrado Gerbaudo, conosciuto ai più come Arturo il Clown, regista dello spettacolo -. Sono stati mesi impegnativi, nei quali abbiamo potuto constatare la passione e l'unione che lega il nostro gruppo. Lo spettacolo è un pretesto per divertirci e stupire, il viaggio è la metafora per portare lo spettatore in giro per il mondo e renderlo partecipe di un caleidoscopio di illusioni".



"La magia è anch'essa una cura – aggiunge Giorgio Barbero, presidente di Blink -. Un sintonizzarsi all'altro trasmettendo stupore e sorrisi. Sapere di esibirsi per un bellissimo evento quale i 25 anni della Croce Rossa di Centallo ci onora e ci rende pieni di ammirazione, ma ci ricorda anche il nostro intento primario: stupire portando con la Felicità! Stiamo ripartendo anche con la nostra attività istituzionale, i nostri incontri del venerdì, la rassegna Sim Sala Blink e altre sorprese... Seguiteci sui nostri social e sul web, questo è solo l'inizio!".



Ingresso adulti 5 €, bambini sotto gli 8 anni 2,50 €. Per info e prenotazioni 3421777839. Prevendita dei biglietti a Centallo presso Merceria Anna Abrate e Tabaccheria Risso.