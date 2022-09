Buon compleanno Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo! [FOTO E VIDEO]

Era il 29 settembre 2012, festa patronale di San Michele, quando il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, in Contrada Mondovì, aprì le sue porte ai visitatori dopo un lungo percorso che comprese il restauro dell'edificio, lo studio delle collezioni, l'allestimento, le mostre e la valorizzazione del patrimonio. Per festeggiare i suoi primi 10 anni di apertura e attività, il Museo proporrà a settembre 2022 un mese speciale di iniziative per il pubblico, che metteranno l’esperienza al centro della visita al Museo e renderanno ancora di più gli spazi museali luogo di incontro, scambio, condivisione e inclusione.

Laura Marino, direttrice del Museo Diocesano: "Questo Museo in dieci anni è cambiato molto. La storia inizia ancora prima, negli anni 2000, quando si comincia a pensare di riaprire la chiesa, di restaurare le opera d'arte e poi di collocare qui (all'interno dei locali dell'antica Confraternita dei Santi Giacomo e Sebastiano) il Museo Diocesano vero e proprio. Il Museo nasce con l'intenzione di raccontare una storia, di parlare della devozione del nostro territorio, di raccogliere le opere d'arte e di dare ai visitatori la possibilità di vivere esperienze. In questi 10 anni ci siamo attrezzati per essere 'accessibili' a tutti quanti, attraverso supporti per visitatori più piccoli, con disabilità e stranieri. Tra le esperienze nuove poi c'è quella della Esacape Room, inaugurata proprio quest'anno, di gran successo per la fascia di età 16-35 anni. All'interno del Museo, che si sviluppa su cinque livelli, dal sottosuolo al sottotetto, si racconta la storia della Diocesi e dell'intero territorio. Per il compleanno abbiamo organizzato un mese di eventi che rappresentano il percorso che il Museo ha fatto in questi anni e di quello che può offrire alla cittadinanza".

11 settembre | "Fantastorie dentro al Museo"

A partire dall’11 settembre saranno fruibili lungo Contrada Mondovì i risultati di “Fantastorie dentro al Museo”, un percorso realizzato negli ultimi mesi dalla Compagnia Il Melarancio insieme ad un gruppo di ragazzi che partecipano al progetto “Costellazioni” che, attraverso la scrittura creativa e la teatralità, hanno dato voce ad alcuni oggetti conservati nel museo costruendo su di essi storie immaginarie, confrontate poi con quelle reali.

16 - 18 settembre | "Note al Museo"

Nel weekend dal 16 al 18 settembre, negli orari di apertura del Museo, i visitatori potranno godere di un’installazione musicale interattiva diffusa nelle sale, creata ad hoc da Cristina Mercuri, musicista e compositrice elettroacustica: un’esperienza nuova di fruizione delle opere esposte che ne espande il significato e immerge sensorialmente il visitatore in un percorso che esalta la ricchezza spirituale e culturale del Museo. L’installazione è realizzata anche grazie al sostegno di TargatoCN. > prenota qui

23 - 25 settembre | "Museo per tutti"

Si continua il weekend successivo con tre giorni dedicati all’inclusione e all’accessibilità a tutti, in linea con gli ultimi progetti sviluppati dal Museo. Venerdì 23, dalle 18:00 alle 22:00, si potrà partecipare ad una speciale “Visita al buio”, divisi in piccoli gruppi, bendati, accompagnati dai volontari del Museo e della sezione cuneese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (a cui saranno destinate le offerte libere raccolte dai partecipanti): un’esperienza unica per esplorare il museo senza il senso della vista, adoperando tutti gli altri.

Sabato 24 e domenica 25, alle 16:00, due laboratori per bambini da 6 a 12 anni faranno conoscere due linguaggi senza barriere anche per chi ha difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive: quello della Lingua Italiana dei Segni durante il laboratorio “Parlare con le mani” e quello della CAA – comunicazione aumentativa alternativa – durante la visita “Il linguaggio universale” che si snoderà lungo il percorso realizzato nell’ambito del progetto “Il museo nella valigia”.

28 settembre | Messa e concerto

Chiuderanno i festeggiamenti, mercoledì 28 settembre, la Santa Messa celebrata da Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano, alle 18:00 presso la Chiesa di San Sebastiano, seguita alle 20:30 dal concerto degli allievi del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo.

Il Museo sarà aperto durante tutto il mese nei soliti orari: venerdì dalle 14:00 alle 18:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Giovedì 29 settembre, festa patronale di San Michele e data esatta dell’inaugurazione del Museo nel 2021, il Museo sarà aperto straordinariamente dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. La biglietteria chiude un’ora prima.

Il biglietto intero è a 5 € con riduzioni previste per specifiche categorie di visitatori. Sarà inoltre possibile visitare il Museo gratuitamente presentando il coupon che sarà pubblicato su La Guida nel mese di settembre.

Le iniziative del calendario sono realizzate grazie al contributo della Conferenza Episcopale Italiana e di Fondazione CRC, grazie al sostegno de La Guida e di TargatoCN, con il patrocinio dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani e della Città di Cuneo.

Tutte le iniziative sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria e a numero chiuso per le visite e i laboratori del weekend 23, 24 e 25 settembre e per le celebrazioni del 28 settembre: sarà possibile prenotare tramite Eventbrite ai link disponibili sul sito www.museodiocesanocuneo.it.

Tel. 353 - 426 1755 | www.museodiocesanocuneo.it | museo@operediocesicuneo.it