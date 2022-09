Caro-bollette, dalla Regione 2.7 milioni di euro per aiutare le Rsa a pagare luce e riscaldamento

’autunno, ma soprattutto il prossimo inverno, preoccupano milioni di italiani che dovranno fare i conti con il caro bolletta. I rincari di luce e gas degli ultimi mesi, oltre che le persone, hanno già colpito servizi essenziali come scuole, ospedali e Rsa. Proprio per quest’ultime, già duramente provate dal Covid-19, la Regione Piemonte ha messo in campo una misura economica per aiutare le strutture a pagare il riscaldamento e l’illuminazione.