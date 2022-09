Andrea Lisci è il nuovo capitano della compagnia dei Carabinieri di Fossano

È stata anche l'occasione per ringraziare l'uscente capitano Elpidio Balsamo: "Benvenuto al giovanissimo Andrea Lisci, grazie ad Elpidio Balsamo per il servizio svolto in questi anni al fianco della comunità e del territorio. Con lui abbiamo condiviso, fra il resto, gli anni del Covid, la sua competenza e la sua professionalità sono stati fondamentali nei momenti più difficili. In bocca al lupo per la nuova avventura professionale a Jesi, in provincia di Ancona" - il commento del sindaco Tallone.