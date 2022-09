A Vicoforte torna la Fiera del Santuario. Cosa c'è da sapere su programma, viabilità e parcheggi

Fiera del Bestiame, macchine ed attrezzature agricole e attività commerciali di ogni genere. Durante tutto il periodo sarà presente un grandioso Luna Park

PARCHEGGI

A fronte del servizio di posteggio, i privati possono applicare ‒ nelle aree private di riportate in mappa‒ tariffe non superiori a quelle sotto riportate:

VIABILITA'

In occasione dei festeggiamenti per la Fiera del Santuario, come ormai consuetudine, ha richiesto la chiusura totale al traffico veicolare della strada statale 28 del "Colle di Nava", dal Km 36+000 al Km 37+100 a partire dalle 7 di giovedì 8 settembnre fino alle 22 di domenica 11.

Apposita segnaletica è già stata installata in questi giorni, in dettaglio la viabilità sarà modificata come segue:

Il traffico veicolare leggero proveniente da Mondovì sarà dirottato sulla strada provinciale 36 che attraversa il capoluogo di Vicoforte e si innesta sulla statale all'altezza del km 38+000 "Bivio Casanova";

Il traffico veicolare leggero proveniente da Ceva sarà dirottato all'altezza del Km 38+000 "Bivio Casanova" sulla Strada Provinciale 36 che attraversa il capo luogo di Vicoforte e si innesta a Mondovì sulla Strada Statale;

Il traffico veicolare pesante verrà dirottato sulle strade provinciali nelle zone di Mondovì (zona Mondovicino, via Cuneo, Via Torino, strada per Villanova) e Lesegno (zona cimitero e zona cavalcavia dell'autostrada).