Vetro di una persiana cade dal terzo piano in via XXVIII Aprile a Cuneo, nessun ferito [FOTO E VIDEO]

Il vetro di una persiana al terzo piano di un palazzo in via XXVIII Aprile a Cuneo (proprio all'angolo con corso Nizza) si è staccato ed è caduto sul marciapiede.

È successo questa mattina, venerdì 2 settembre, poco dopo le 12. Una signora stava passando lì sotto ed è riuscita a evitarlo per un soffio. Il vetro si è frantumato a terra ed è stato rimosso da una commerciante della zona, per evitare che i passanti si potessero ferire. Sono stati anche messi degli scatoloni a terra.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo. Si è reso necessario l'utilizzo di un'autoscala per rimuovere le persiane con i vetri rimanenti e pericolanti. Sul posto anche i vigili urbani di Cuneo.

Il tratto di strada tra via Carlo Emanuele III e corso Nizza è stato chiuso al traffico per il tempo necessario all'intervento di messa in sicurezza.