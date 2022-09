Big Eyes Coin è pronta a superare e guidare questi gettoni basati su Ethereum: Hex Coin e VeChain

Con l'avvento delle criptovalute nel mondo moderno, le valute digitali aumentano sporadicamente di valore e continuano a far parlare di sé. Che si tratti di una stagione rialzista o di un periodo ribassista, la maggior parte delle persone, anche quelle che non hanno familiarità con la struttura del mercato, tendono a essere consapevoli di tutto ciò che accade nel mercato delle criptovalute. Il Bitcoin (BTC), la principale criptovaluta, ha portato alla formazione di diverse altcoin, meme coin, community token e persino NFT che fanno parte della Finanza decentralizzata (DeFi), rendendo il mercato delle criptovalute il più grande di oggi.

Sebbene il mercato sia molto redditizio e interessante nel suo complesso, è ancora considerato molto volatile con i suoi rischi. Per questo motivo, alla maggior parte degli appassionati di criptovalute o ai neofiti si consiglia di ottenere un'adeguata analisi o ricerca su una moneta prima di avventurarsi o acquistarla. Detto questo, ci sono ancora monete che tendono a guidare il mercato, qualunque cosa accada. La più popolare è il Bitcoin (BTC) e un'altra moneta che vale la pena di esaminare è la Big Eyes Coin (BIG) .

Che cos'è Hex Coin (HEX)?

Con un valore di mercato di 9.126.789.670 dollari USA e un'offerta circolante di 173.411.074.413, Hex Coin (HEX) è una delle prime centinaia di monete in classifica nel mercato delle monete. Si tratta di un token basato su Ethereum (ERC-20) costruito come valore di stoccaggio nella rete Ethereum. Lo smart contract Hex Coin (HEX) contiene il codice di consenso e il meccanismo di staking, mentre la rete Ethereum viene utilizzata per varie transazioni (invio e ricezione di Hex Coin (HEX), nonché comunicazione con lo smart contract Hex).

Hex Coin (HEX) consente a un utente di puntare la propria moneta in cambio di una percentuale della nuova emissione di Hex Coin (HEX), o dell'inflazione, e include funzioni progettate per incoraggiare l'apprezzamento del prezzo e scoraggiarne il danneggiamento. Lo smart contract HEX penalizza gli staker che terminano la loro puntata in anticipo e premia quelli che puntano quantità maggiori di HEX per periodi più lunghi.

La moneta Hex (HEX) viene consegnata ai possessori di Bitcoin (BTC) tramite un'istantanea del Bitcoin Unspent Transaction Output (UTXO) fissato il 2 dicembre 2019. Per UTXO si intende la quantità totale di criptovaluta rimanente dopo che tutte le transazioni sono state eseguite. Questa Hex Coin (HEX) viene distribuita ai possessori di Bitcoin (BTC) a un tasso di 10.000 HEX per 1 BTC. Solo i possessori di Bitcoin (BTC) potranno accedere ai token Hex (HEX) entro il primo anno dalla sua creazione. La moneta Hex (HEX) viene anche acquisita in cambio di Ethereum (ETH) durante questo periodo interagendo con lo smart contract Hex. Alla fine del primo anno di attività, tutte le Hex Coin (HEX) che non sono state acquistate dai possessori di Bitcoin sono state ridistribuite ai restanti utenti di Hex Coin (HEX) con quote attive. Sebbene Hex Coin (HEX) stia ottenendo buoni risultati nel sistema finanziario decentralizzato, Big Eyes Coin (BIG) è ancora in vantaggio perché utilizza anche la piattaforma NFT, molto redditizia per gli utenti di criptovalute.

Con il suo basso costo e zero spese, Big Eyes Coin (BIG) cerca di dominare VeChain (VET)

VeChain è una rete di contratti intelligenti L1 flessibile per le imprese. VeChain (VET) è nata nel 2015 come catena di consorzi commerciali, collaborando con diverse aziende per studiare le applicazioni della blockchain. VeChain avrebbe iniziato la sua trasformazione in blockchain pubblica con il token ERC-20 VEN nel 2017, prima di lanciare la sua rete principale nel 2018 con il ticker VET.

VeChain (VET) intende sfruttare la governance decentralizzata e la tecnologia dell'Internet delle cose (IoT) per costruire un ecosistema che risolva le principali sfide dei dati per un'ampia gamma di settori globali, tra cui quello medico, energetico, alimentare e della sostenibilità. VeChain (VET) sta costruendo la spina dorsale digitale che consentirà la quarta rivoluzione industriale, che richiede la condivisione di dati in tempo reale e anonimi tra numerose parti, sfruttando il potenziale dei dati sicuri.

Sunny Lu, un dirigente IT che in precedenza è stato CIO di Louis Vuitton Cina, ha creato e co-fondato VeChain (VET). Per governare e produrre valore sulla sua blockchain pubblica VeChainThor, la piattaforma utilizza due monete, VET e VTHO.

Il token VeChain (VET) genera VTHO e funge da mezzo di archiviazione e trasmissione del valore. Il VTHO viene utilizzato per coprire le spese del gas, eliminando la necessità di spendere il token VeChain (VET) quando si scrivono i dati.

Questo ha l'ulteriore vantaggio di garantire che i costi della rete siano mantenuti stabili regolando variabili come la quantità di VTHO richiesta per supportare una transazione o aumentando il tasso di generazione di VTHO. Tali azioni devono prima essere approvate da un voto della comunità di tutti gli azionisti. Tuttavia, Big Eyes Coin (BIG) promette agli utenti di criptovalute non solo una transazione a basso costo come VeChain (VET), ma anche nessun costo per ogni transazione effettuata. Inoltre, ERC-20 è considerata una blockchain noiosa a causa degli incessanti addebiti sulla rete, soprattutto durante le conversioni, quindi la gratuità di Big Eyes Coin (BIG) promette agli utenti un grande vantaggio e dimostra che è qui per la comunità.

VeChain (VET) è un token Proof of Authority (PoA) che richiede una potenza di calcolo relativamente bassa per raggiungere la sicurezza della rete rispetto a un sistema come Bitcoin. VeChain (VET) è stata fondata per sfidare i paradigmi commerciali tradizionali ed è nota soprattutto per la sua esperienza nella catena di approvvigionamento, un settore che ha subito poche modifiche nel corso degli anni. I suoi sforzi per fornire una base di fiducia decentralizzata per ecosistemi multi-party hanno già mostrato risultati significativi con clienti di alto profilo e agenzie governative.

Sebbene VeChain (VET) abbia fatto molta strada nel sistema finanziario decentralizzato, posizionandosi al 22° posto nella classifica del market cap delle monete, Big Eyes Coin (BIG), essendo una moneta meme, mostra ancora un potenziale maggiore perché incorpora anche i token NFTs nella sua rete.

Le promesse di Big Eyes Coin (BIG) alla comunità

Big Eyes Coin (BIG) è un token comunitario a tutti gli effetti con l'obiettivo esplicito di trasferire ricchezza nell'ecosistema decentralizzato e di preservare un aspetto importante dell'ecologia globale. Big Eyes Coin (BIG) vuole fornire di più alla comunità costruendo NFT utilizzati in un ecosistema blockchain che si autopromuove una rapida crescita e fornisce l'accesso a informazioni ed eventi aggiuntivi che rendono utile la crescita della blockchain.

La comunità di questa piattaforma è un elemento significativo della sua funzione e del suo servizio, da cui la sua designazione come piattaforma orientata alla comunità. Big Eyes Coin (BIG) si concentra sulla finanza decentralizzata e sugli NFT, per utilizzare la sua vasta comunità di individui attivi per contribuire a rendere popolare il suo token sul mercato. Poiché l'oceano è vitale per la piattaforma Big Eyes come l'acqua per l'ambiente, sono state messe in atto misure di salvaguardia per proteggerlo. In questa sezione, il 5% del totale dei token Big Eyes (BIG) emessi servirà come fondo da utilizzare a questo scopo.

Big Eyes Coin (BIG) si assocerà diligentemente a progetti già avviati con lo stesso obiettivo di preservare l'oceano e la vita marina. Questo dimostra il vero affetto di Big Eyes Coin (BIG) per questa specialità. Il gatto rappresenta la Big Eyes Coin (BIG) e funge da mascotte del progetto, consolidando il suo status di moneta meme. Sono già in cantiere piani per la distribuzione di fumetti e, se possibile, di spettacoli televisivi in futuro, man mano che Big Eyes Coin (BIG) si svilupperà in termini di popolarità. Anche il design del merchandising avrà un ruolo importante, in linea con gli obiettivi originali del team.

Tabella di marcia di Big Eyes Coin (BIG)

È stato stabilito un piano per consentire a Big Eyes (BIG) di avanzare sul mercato nel modo più rapido ed efficiente possibile. Il piano è il seguente:

La prima fase , nota come fase di "crouch", comprenderà la verifica dei token, la vendita in diretta, l'acrobazia mediatica in diretta e la vendita in diretta del sito web.

, nota come fase di "crouch", comprenderà la verifica dei token, la vendita in diretta, l'acrobazia mediatica in diretta e la vendita in diretta del sito web. La seconda fase, quella del salto, comprenderà il debutto dei token su Uniswap (UNI), l'attivazione del sito web completo, 20.000 titolari, la prima donazione di beneficenza, campioni di NFT, lo scambio di token dal vivo, l'attivazione del merch shop e così via.

quella del salto, comprenderà il debutto dei token su Uniswap (UNI), l'attivazione del sito web completo, 20.000 titolari, la prima donazione di beneficenza, campioni di NFT, lo scambio di token dal vivo, l'attivazione del merch shop e così via. La terza fase , la fase di esecuzione, comprenderà la distribuzione di NFT, una seconda donazione di beneficenza, 50.000 possessori di token, uno spettacolo mediatico su larga scala e così via.

, la fase di esecuzione, comprenderà la distribuzione di NFT, una seconda donazione di beneficenza, 50.000 possessori di token, uno spettacolo mediatico su larga scala e così via. La quarta fase, quella della passerella, avrà un valore di 1 milione di dollari.

Passi per l'acquisizione di Big Eyes Coin (BIG)

Potete diventare membri della comunità e ottenere numerosi vantaggi completando le procedure indicate di seguito:

Installate il vostro portafoglio su un computer o un dispositivo mobile. Andate sul sito web di Big Eyes e compilate il modulo con le informazioni necessarie. Inserite il numero di token che desiderate acquistare e che vi verranno consegnati nel vostro portafoglio una volta terminata la prevendita.

È tutto! Potrete vedere le possibilità di questo progetto in soli tre semplici passi.

Big Eyes Coin (BIG) ha il potenziale per essere la moneta meme che migliorerà la finanza decentralizzata e la sua incorporazione con gli NFT le dà la possibilità di scalzare Hex Coin (HEX) e VeChain (VET) dal mercato delle criptovalute.