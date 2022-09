Big Eyes Coin può fare meglio del super meme Dogecoin?

Lo spazio delle criptovalute non ha mai smesso di essere eccitante, divertente e gratificante. Mentre le monete già esistenti si avvicinano alla vetta del mercato, altre monete entrano nello spazio delle valute digitali per fare molto meglio di quelle precedenti.

Anche se la maggior parte delle persone conosce il Bitcoin, ci sono altre criptovalute come Dogecoin (DOGE) e altre valute basate sui meme che hanno accumulato un notevole seguito nel tempo. Mentre ogni singolo token presenta la sua unicità, la Big Eyes Coin è un altro token meme con molte aspettative, che non vede l'ora di diventare una delle criptovalute più conosciute al mondo. Approfondiamo l'argomento per saperne di più sulla Big Eyes Coin .

Moneta Occhi Grandi (BIG)

Big Eyes è un token meme basato sulla comunità che deriva il suo nome da un gatto europeo dai grandi occhi. Big Eyes Coin è orientata a generare ricchezza per la comunità e la beneficenza, proteggendo al contempo l'ecosistema mondiale della finanza decentralizzata (DeFi).

Il progetto Big Eyes mira in particolare a dedicare maggiori energie alla costruzione di un ecosistema blockchain orientato alla crescita e guidato dall'autopropagazione. Ciò sarà possibile attraverso i progetti NFT, con l'idea di offrire l'accesso a contenuti ed eventi per contribuire alla crescita della comunità.

Come uno dei suoi obiettivi, la Big Eyes Coin cerca di superare gli altri token meme nello spazio crittografico, in quanto tende a costruire un impero di influencer della comunità e della rete.

Incoraggiando la creatività, la piattaforma Big Eyes, attraverso i progetti NFT, mira a vincere il concorso di bellezza NFT che contribuirà a posizionare la Moneta Big Eyes come la più chiacchierata di tutti i tempi sui social media.

I membri della comunità Big Eyes saranno ricompensati con il token nativo Big Eyes quando completeranno un compito specifico, BIG. Il token sarà usato per commerciare e scambiarsi tra i membri. Inoltre, il token Big Eyes è necessario per facilitare le transazioni all'interno della comunità Big Eyes.

A differenza di altre valute digitali, Big Eyes Coin vuole farsi conoscere per le sue parole, facendo esattamente ciò che ha promesso di fare. Potrebbe diventare il prossimo successo nel mercato delle criptovalute.

Dogecoin

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta open-source. Dogecoin (DOGE) è stata creata come scherzo per prendere in giro l'investimento irrazionale nelle criptovalute dell'epoca. È la prima moneta meme, nonché la prima moneta cane. Dogecoin (DOGE) mantiene ancora la sua posizione sul mercato.

Dogecoin (DOGE) è alimentata da DOGE come token nativo per consentire una transazione veloce con l'ecosistema. L'adozione dell'algoritmo scrypt nella piattaforma Dogecoin (DOGE) consente al token DOGE di essere illimitato nella fornitura.

Dogecoin (DOGE) può essere minato sia individualmente che come pool comune e può essere fatto su Windows, Mac o Linux.

Il successo di Dogecoin (DOGE) è noto per essere stato innescato da Elon Musk, dopo il suo tweet su DOGE all'inizio del 2021. Da allora, Dogecoin (DOGE) è cresciuta costantemente in termini di consapevolezza e di comunità.

L'architettura di Dogecoin (DOGE) non è stata una preoccupazione primaria per gli sviluppatori volontari della moneta. La vivace comunità di minatori di Dogecoin è uno dei motivi per cui è ancora in uso e in commercio.

Se si acquista Big Eyes con BTC, si riceve il 12% per l'acquisto con USDT sulla rete Tron, l'8% per l'acquisto della fase 1 della prevendita, il 5% per la fase 2, il 2% per la fase 3 e il 50% in più per l'acquisto entro 15 minuti dall'iscrizione.