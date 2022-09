Big Eyes Coin sfila con sicurezza sul tappeto rosso, lasciandosi alle spalle Ripple ed Hedera

Le criptovalute, con i loro meccanismi di governo, supporto e guida delle infrastrutture o delle innovazioni, hanno un meccanismo noto come centralizzazione e decentralizzazione. La centralizzazione ha a che fare con singole autorità che hanno voce in capitolo sugli affari della piattaforma. Al contrario, la decentralizzazione prevede che questa autorità sia distribuita tra una rete o una comunità che costituisce la piattaforma.

In piattaforme come Ripple e Hedera, la centralizzazione è all'ordine del giorno nella funzionalità del sistema. Ciò comporta un ulteriore vantaggio in termini di efficienza e di funzionamento regolare della piattaforma, poiché non è necessario prendere molte decisioni. Tuttavia, toglie ai membri della comunità la libertà di esprimersi sulle loro attività. Questa libertà e democrazia sono gli elementi che Big Eyes Coin (BIG) mette in campo per aiutare a gestire una piattaforma più accessibile e gioiosa per i membri della comunità.

Ripple (XRP) e il suo onere di centralizzazione

Ripple (XRP) è stato creato per aiutare i metodi di pagamento e di transazione già esistenti. Lo fa rendendoli più aperti e facendo in modo che meno autorità governative controllino il sistema. Ripple dà ai partecipanti alla sua piattaforma, che alcuni membri hanno approvato, il potere di convalidare le transazioni. Il token di utilità Ripple (XRP) lo rende possibile grazie al suo design e al suo meccanismo. È stato coniato un numero totale di 100 miliardi di Ripple (XRP) da distribuire ai membri della sua comunità e al pubblico in generale. Durante le transazioni, non vengono addebitate commissioni o distrutti Ripple (XRP) grazie all'enorme quantità di token in circolazione. Nonostante le fantastiche caratteristiche di Ripple, si tratta ancora di una criptovaluta centralizzata, il che significa che una singola autorità può ancora ottenere potere e controllo sugli affari del suo sistema e sulle sue funzionalità, rendendo inutile l'apertura della sua piattaforma. Ciò è dimostrato dall'uso di validatori per le transazioni effettuate sul suo sistema.

Hedera (HBAR) si dimostrerà più valida?

La piattaforma Hedera è stata creata per consentire agli utenti di effettuare transazioni e lanciare le loro applicazioni con l'autorità data a un particolare gruppo di imprese commerciali per supervisionare queste attività. Creata da Leemon Baird e Mance Harmon, Hedera (HBAR) ha ottenuto 124 milioni di dollari in vendite di token attraverso un accordo SAFT. Il token di utilità Hedera (HBAR) serve a governare la piattaforma Hedera. Grazie a questo token e alla struttura di dati hashgraph, le transazioni effettuate sul sistema sono economiche.

Un consiglio direttivo supervisiona le attività della piattaforma e determina le modalità di utilizzo dei token Hedera (HBAR). I trentanove membri che costituiscono il consiglio direttivo sono le imprese commerciali menzionate in precedenza. Si tratta quindi di un token centralizzato. Tutte le transazioni e le operazioni applicative sulla piattaforma Hedera vengono effettuate con il token Hedera (HBAR). Lanciato nel 2018, ha una dotazione totale di 50 miliardi di Hedera (HBAR). Quando gli utenti puntano i loro Hedera (HBAR), gli incentivi vengono calcolati e distribuiti in base al numero di token puntati. Utilizzando un hashgraph, contrariamente alla tecnologia blockchain comunemente utilizzata, Hedera (HBAR) è in grado di fornire scalabilità e sicurezza ai beni dei suoi utenti.

Esiste un'opzione migliore di Ripple (XRP) e Hedera (HBAR)?

Con Ripple (XRP) e Hedera (HBAR), ci sono caratteristiche uniche che avvantaggiano gli utenti e gli acquirenti dei token, ma tutto questo è regolato dall'autorità centralizzata responsabile. I token Big Eyes (BIG) avranno l'effetto opposto.

In che modo Big Eyes Coin (BIG) rivoluzionerà l'intero spazio crittografico?

Concentrandosi sulla costruzione della comunità e sul benessere, è nata la Big Eyes Coin (BIG). Servendo la decentralizzazione in contrasto con la centralizzazione offerta da Ripple (XRP) e Hedera (HBAR), si forma una piattaforma di equità e democrazia. Ciò significa che qualsiasi suggerimento, richiesta o necessità dei membri della comunità sarà soddisfatta perché sono i membri più importanti della piattaforma.

Utilizzando la decentralizzazione nelle sue attività finanziarie e nei token non fungibili (NFT), il token Big Eyes (BIG) sarà potenzialmente in grado di crescere al momento del lancio sul mercato delle criptovalute grazie al suo atteggiamento nei confronti dei suoi principali propulsori di successo, la comunità. I membri della comunità hanno molti vantaggi nel sistema di ricompense per incoraggiare i loro sforzi nel vedere la Moneta Big Eyes (BIG) diventare più adottata e riconosciuta in tutto il mondo. Questo sistema democratico di benessere e attività delle criptovalute ha esteso il suo desiderio di libertà anche all'oceano, dimostrando la sua attenzione per l'habitat acquatico.

Fedeltà alla comunità per il successo dei gettoni Big Eyes (BIG)

Per sostenere la comunità e portare al successo la Moneta Big Eyes (BIG), verrà organizzato un evento NFT che vedrà la partecipazione dei membri della comunità. Con un evento di questa portata, i NFT di Big Eyes Coin (BIG) hanno maggiori possibilità di avere successo nel mercato degli NFT, raggiungendo potenzialmente le vette della top 10. Questo evento servirà relativamente a far crescere la popolarità del gettone Big Eyes (BIG), con un'ampia copertura mediatica per questi eventi. La vendita del simpatico merchandising creato dai membri del team dietro la moneta e la vendita delle strisce a fumetti che verranno create serviranno come forma di pubblicità per incrementare ulteriormente il progresso dei gettoni Big Eyes (BIG) sul mercato. Tutti amano le cose carine, ed è proprio questo l'obiettivo di Big Eyes Coin (BIG).

Qual è la tabella di marcia del progetto Big Eyes Coin (BIG)?

Per portare avanti i suoi piani e garantire il successo di tutto ciò, i membri del team hanno creato una tabella di marcia che funge da guida per raggiungere l'obiettivo finale. La tabella di marcia è suddivisa in quattro fasi, ognuna delle quali è sinonimo di crescita e successo di Big Eyes Coin (BIG).

Nella prima fase, nota anche come fase di accovacciamento, la macchina promozionale entrerà in funzione. Questo include la pagina telegram di Big Eyes Coin (BIG) con i suoi 15.000 membri, tutti i canali sociali della piattaforma in funzione, le iniziative mediatiche e gli annunci pubblicitari per promuovere il token, la messa in funzione della prevendita, il sito web della prevendita e una sessione di audit per il token Big Eyes (BIG).

La seconda fase, nota anche come fase di salto, prevede la messa in funzione del merch shop di Big Eyes Coin (BIG), l'aggiunta al sistema del primo ponte di blockchain, la quotazione del token su nuovi swap, la messa in funzione del token swap di Big Eyes (BIG), il rilascio di snippet per NFT per gli utenti, adesivi digitali, i membri della comunità ricevono i token Big Eyes (BIG), la macchina dei meme a scopo di intrattenimento, una campagna per gli influencer per promuovere il token, la verifica dei canali dei social media, la donazione di beneficenza per la prima volta, la messa in funzione del sito web, un totale di 25.000 membri telegram e 20.000 titolari di token Big Eyes (BIG).

La terza fase, nota anche come fase di lancio, prevede il rilascio ufficiale dei BIG NFT, il rinnovo degli adesivi digitali per la comunità, l'attivazione della macchina dei meme, l'incremento delle iniziative mediatiche e la realizzazione di una campagna per far conoscere meglio il token Big Eyes (BIG), un totale di 50.000 membri telegram e 50.000 possessori di token Big Eyes (BIG), la seconda donazione di beneficenza, il rilascio di NFT agli utenti sulla piattaforma Big Eyes Coin (BIG).

La quarta fase, nota anche come fase della passerella, includerà tutti i piani che hanno sperimentato il processo di produzione di risultati e la piattaforma pronta per l'evoluzione. In questa fase cresceranno gli NFT, si aggiungeranno altri swap, si collegheranno altre catene a quella esistente e si donerà un milione di dollari a eventi di beneficenza e comunitari.

Informazioni sulla tokenomics di Big Eyes Coin (BIG)

Il simbolo del token della Big Eyes Coin "perfetta per le fusa" è BIG. Il nome del token è Big Eyes Coin. L'offerta totale di gettoni Big Eyes (BIG) è di 200.000.000.000. Non ci saranno tasse o commissioni sulle transazioni di questi token. Il 70% del totale dei token sarà destinato alla vendita pubblica. Il 20% del totale dei token sarà destinato agli scambi. Il 5% dei token totali sarà destinato al portafoglio di marketing. Il 5% del totale dei token sarà destinato alla beneficenza.

L'imposta del 10% sui NFT sarà ripartita come segue:

il 4% sarà destinato al venditore originale

il 5% sarà destinato ai titolari

l'1% sarà devoluto in beneficenza

Come acquistare i gettoni Big Eyes (BIG)

Installate un portafoglio MetaMask sul vostro desktop o un'applicazione trust wallet sul vostro dispositivo mobile.

Inserite il link https://buy.bigeyes.space nel browser del portafoglio. Il portafoglio deve avere già i token cripto per acquistare i token della prevendita di Big Eyes (BIG).

I gettoni Big Eyes (BIG) acquistati saranno inviati al termine della prevendita

Big Eyes Coin (BIG) ha il potenziale per fare bene, grazie alle numerose caratteristiche uniche che la sostengono. Senza autorità centralizzate, sarà difficile che i premi vengano manipolati o che i membri della comunità non abbiano voce in capitolo su come vogliono che si svolgano le attività della piattaforma. Tuttavia, si consiglia di effettuare ricerche adeguate e di prestare attenzione, poiché nessuno può prevedere con precisione il futuro.