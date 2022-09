Big Eyes Coin, Shiba Inu e Polygon: punta alle stelle con queste monete Il mercato delle monete è in continua evoluzione con l'aggiunta di nuove monete

BIG sta per portare un gioco completamente nuovo nel settore dei meme e intende fornire più valore ai suoi utenti. Questo token è ancora in fase di lancio, ma molti stanno già dando giudizi positivi su di esso.

Mentre Shiba Inu (SHIB) è sul mercato da più tempo, la moneta dei meme ha ancora un potenziale da esplorare. D'altra parte, Polygon (MATIC) è un'altra altcoin che potrebbe far crescere la propria fortuna in criptovaluta. Ecco perché pensiamo che queste tre monete possano essere un trampolino di lancio.

Questo nuovo arrivato ha probabilmente ottenuto più pubblicità dei vecchi. Questo è il risultato delle caratteristiche di BIG che accelerano l'uso di soluzioni di finanza decentralizzata (Defi) basate sulla blockchain.

Big Eyes (BIG) è una moneta meme che mira a spostare il reddito nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). BIG promette di offrire ai suoi utenti molto più che semplici transazioni in criptovaluta. Intende utilizzare i token non fungibili (NFT) come mezzo di autopropagazione per consentire ai suoi utenti di generare ricchezza.

La sua decentralizzazione non prevede il pagamento di tasse o imposte. Si basa sulla forza della comunità per fare soldi e offrire ai suoi utenti il maggior numero possibile di ricompense.

Questa piattaforma di criptovalute è dotata di protocolli di sicurezza di nuova generazione che utilizzano tecnologie di prim'ordine per tutelare gli interessi dei suoi utenti, garantendo al contempo una privacy dei dati senza pari. Intende inoltre spingere le sue collezioni di NFT nella top 10 per aumentarne il valore.

Questo per dire che Big Eyes (BIG) è qui per il lungo termine, fornendo molti vantaggi ai suoi utenti.

Nella casa del cane: Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) è una criptovaluta decentralizzata basata sul token Ethereum (ETH). Si tratta quindi di un token ERC-20. Poiché è alimentata dalla blockchain di Ethereum, SHIB sfrutta i contratti intelligenti per creare prodotti finanziari decentralizzati. SHIB ha scelto Ethereum rispetto ad altre piattaforme perché è ben protetto e consente la decentralizzazione.

Con il lancio nel 2020, uno dei suoi componenti unici rimane la "fornitura totale". Inizialmente è stato creato un quadrilione di token SHIB, il che lo rende il più alto numero di monete mai generato sul mercato.

Circa il 50% dell'offerta di Shiba Inu è bloccata nella borsa crittografica decentralizzata Uniswap (UNI) . Questo permette agli utenti di eseguire transazioni automatiche, guadagnare e scambiare criptovalute utilizzando contratti intelligenti. Automated Marker Maker (AMM) consente all'utente di diventare un fornitore di liquidità in cambio di una quota di gettoni gratuiti e di commissioni di transazione.

Anche Shiba Inu (SHIB) è entrata nello spazio degli NFT con Shiboshis, una collezione di 10.000 NFT che prende il nome dall'animale domestico dei meme. Utilizza la rete Ethereum per vendere token non fungibili (NFT) unici e collezionabili.

Poligono a molti lati (MATIC)

Come Ethereum decentralizzato, Polygon (MATIC) mira a fornire strumenti che migliorino la velocità e riducano la complessità e il costo delle transazioni sulla rete blockchain.

La piattaforma di scaling crede nella Web3 per tutti i suoi utenti. Cerca di aiutare Ethereum (ETH) a espandersi in termini di dimensioni, efficienza, sicurezza e utilità utilizzando la sua forma geometrica, che ha molti lati e forme. Con la sua catena laterale, può supportare la maggior parte della finanza decentralizzata (DeFi) presente su Ethereum (ETH).

Anche se l'inverno delle criptovalute sta ancora colpendo il mercato, queste monete discusse sopra hanno il potenziale per crescere una volta terminata questa fase. Big Eyes (BIG) potrebbe essere ancora nuova, ma offre tante opportunità quanto Shiba Inu (SHIB) e Polygon (MATIC). Con queste tre monete, potreste raggiungere le stelle.

Dovete fare la vostra parte ricercando la moneta che fa per voi o che funziona meglio per voi.