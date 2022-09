Bretagna, una meta imperdibile per un viaggio in Francia

Se per il tuo prossimo viaggio hai scelto come meta la Francia, sicuramente la Bretagna è un ottimo punto di partenza! Naturalmente, non ti recherai in Bretagna per le sue spiagge assolate, l'acqua calda del mare o il suo sole battente 365 giorni all'anno.

Tuttavia, potrai andare alla scoperta di coste selvagge frastagliate battute dai venti e caratterizzate dalle maree. Scoprirai spiagge infinite, incuneate tra il verde e l'oceano turchese. Ma contemplerai anche le foreste incantate sepolte nelle leggende. Annuserai lo iodio e i profumi del mare e ammirerai folklore e tradizioni tanto forti da esserne rapito. Assaggerai incredibili specialità culinarie a base di pesce e non solo. Infine, farai festa fino alla fine della notte sorseggiando dell'ottimo sidro!

La terra di Bretagna offre singolari mete geografiche che vanno dalle terre oceaniche della punta occidentale ai boschi di Brocéliande, il polmone verde interno, ai porticcioli di Cornovaglia, alle rocce di granito rosa e altro ancora. Ecco perché ti consigliamo caldamente come meta la Bretagna per il tuo prossimo viaggio in Francia.

Ecco alcune delle tappe imperdibili.

Saint Malo

Come prima visita in questa terra fantastica ti proponiamo Saint Malo. Questo penisola rocciosa custodisce un'antica città, ricca di tesori storici la cui bellezza è nota in tutto il mondo. Un camminamento, una torre fortificata, un porto e un molo. La statua di Chateaubriand e quella di Surcouf, il campanile di una chiesa, la Grande Plage. Patria di marinai e corsari, terra di illustri scrittori e fortezza inespugnabile del passato, Saint Malo ha un fascino incredibile.

La foresta di Broceliande

Se ti piacciono le leggende e la natura incontaminata, allora non dovrai perderti assolutamente la misteriosa foresta di Broceliande. A pochi chilometri da Rennes vivono ancora le leggende della fata Viviane, di Re Artù, di Merlino e del cavaliere Lancillotto. La tua ricerca magica inizierà dunque alle porte del paese adiacente la foresta e proseguirà nei pressi dello stagno di Comper e del suo castello. Visita anche l'enigmatica Chiesa del Graal e il famoso Val-sans-retour. Quindi, lasciati trasportare in una passeggiata narrativa nella foresta, alla scoperta della tomba di Merlino, della quercia di Guillotin e della fontana della giovinezza.

I menhirs di Carnac

Questa terra celtica ospita un'incredibile quantità di dolmen e menhir. Queste rocce enigmatiche svettano orgogliosamente nei campi e non si sa chi ce li abbia messi. I menhir di Carnac, nel sud del Morbihan, sono 3000! Questi allineamenti disegnano strani percorsi tra l'erba selvatica e invitano a fare una passeggiata contemplativa. Questi templi neolitici possono essere visitati in tre o quattro ore.

Questo è solo un assaggio di ciò che potrai scoprire in Bretagna e se desideri saperne di più di qualche altra destinazione in Francia, ti consigliamo di visitare la piattaforma Gralon.