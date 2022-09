Decuplica i tuoi acquisti di criptovalute con Polkadot, VeChain e Big Eyes Coin

Il motivo principale per cui i nuovi utenti entrano nello spazio delle criptovalute è l'opportunità di ottenere profitti extra. Le persone hanno identificato le criptovalute come un territorio inesplorato e promettente e hanno deciso di investire.

Molti utenti che investono con attenzione e ricerca hanno tratto profitto dal settore raddoppiando o addirittura, in alcune occasioni, triplicando i loro profitti. Per questo motivo, è importante osservare le caratteristiche e i valori dei progetti di criptovalute prima di effettuare un acquisto, poiché la volatilità dei prezzi potrebbe segnare il destino del vostro portafoglio. Alcune scommesse sicure sul mercato delle criptovalute sono Polkadot (DOT), VeChain (VET) e Big Eyes Coin (BIG).

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) è un protocollo DeFi open-source con un obiettivo primario: l'interoperabilità. Questa Blockchain facilita la comunicazione tra molte reti Blockchain fungendo da ponte che le collega tra loro e fornendo loro strumenti e utilità per eseguire i vari comandi.

Polkadot (DOT) è stata fondata da Gavin Wood come meccanismo Hub and Spoke con due catene: la catena Relay che funge da hub e le varie Parachain che fungono da spokes. Le paracatene ricevono i comandi dai loro utenti e, per trasmetterli efficacemente l'una all'altra, devono prima passare attraverso l'hub centrale o la catena di relè.

Il protocollo Polkadot è caratterizzato anche dall'ecosistema Kusama, una testimonianza della sperimentazione Blockchain. Il token nativo dell'ecosistema Polkadot è la moneta DOT. Questa moneta svolge funzioni di utilità in tutto l'ecosistema e le risorse dei progetti sono destinate alla creazione della comunità, al marketing, allo sviluppo e al miglioramento del software, alla sicurezza e all'efficienza della rete. Polkadot (DOT) è importante perché mira a creare un ecosistema crittografico interconnesso.

VeChain (VET)

VeChain (VET) offre un caso d'uso molto interessante alla tecnologia Blockchain: la capacità di monitorare la catena di produzione. Si tratta di una soluzione per la catena di approvvigionamento che autentica e traccia le merci che viaggiano in tutto il mondo.

Il protocollo VeChain aiuta le aziende a monitorare i loro beni o prodotti attraverso la catena di produzione, dal produttore al consumatore finale. Questo per garantire e promuovere la garanzia di qualità.

La VeChain (VET) utilizza due token all'interno dell'ecosistema: il VET coin, che è il token di utilità principale, e il VTHO, un token derivato utilizzato per pagare le commissioni di transazione per assicurarsi che VET non soffra di volatilità.

Il meccanismo di consenso adottato da VeChain (VET) è il Proof-of-Authority (PoA). In questo modello, VeChain sceglie i suoi validatori o nodi. Per essere considerati, i nodi devono avere almeno 25 milioni di monete VET. VeChain ha dimostrato di essere utile nella linea di produzione ed è un ottimo esempio di come la Blockchain possa essere sfruttata anche al di fuori dei mercati finanziari.

Moneta dagli occhi grandi (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un protocollo guidato dalla comunità e dedicato alla creazione di ricchezza, alla crescita finanziaria e alla protezione dell'ambiente. Il progetto ha lanciato la sua prevendita, che è ora in corso, e mira a fornire modi nuovi e innovativi di interagire con le criptovalute e la tecnologia DeFi.

Big Eyes Coin (BIG) si dedica anche alla beneficenza, come dimostra la sua campagna di beneficenza Save The Oceans. Il progetto mira a proteggere la vita e gli habitat marini. La moneta BIG è la moneta nativa del progetto Big Eyes Coin e offre utilità e accesso alle numerose funzionalità dell'ecosistema Big Eyes, come Big Eyes Swap e la collezione Big Eyes NFT.

L'offerta totale della moneta è di 200 miliardi, con l'intenzione di distribuire adeguatamente i token all'interno della comunità e per beneficenza.

Acquisto della Moneta Big Eyes

Andare sul sito web e registrarsi per l'acquisto. Fornire le proprie informazioni personali. Leggere e accettare i termini e le condizioni del progetto Big Eyes. Cliccate su Invia e attendete il lancio.

Con molte altre caratteristiche e attività interessanti elencate sul sito web di Big Eyes Coin, si tratta di un progetto da tenere d'occhio perché è destinato a conquistare il mercato delle criptovalute.