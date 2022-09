Dogecoin e Big Eyes Coin: un gettone di nuova generazione a confronto con la più veloce blockchain Solana

Il progetto di criptovaluta Big Eyes Coin (BIG) Meme ha fatto un ulteriore passo avanti. Ispirato da un meme virale sui gatti, si è assunto la responsabilità di preservare sia la vita dei gatti che quella degli oceani. Se i pesci ricevono cure adeguate, dovrebbe essere disponibile più cibo per gatti a livello globale.

Big Eyes Coin (BIG) raggiungerà il suo scopo? Come potrà competere con progetti di criptovaluta consolidati come Solana (SOL)? In questo articolo offriremo una recensione approfondita dei progetti di criptovaluta Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Big Eyes Coin (BIG).

Solana (SOL): il primo progetto di criptovaluta con servizio di componibilità

La blockchain Solana (SOL) è la rete di criptovalute più scalabile dello spazio crittografico. Il suo doppio meccanismo di consenso la rende in grado di completare le transazioni in modo più rapido ed economico rispetto ad altri progetti di criptovalute.

Una caratteristica unica della blockchain Solana (SOL) è la sua componibilità. In quanto rete di criptovalute abilitata ai contratti intelligenti, supporta la creazione di altri progetti di criptovalute sulla sua rete.

La componibilità consente l'interoperabilità tra i vari progetti crittografici ospitati sulla sua rete. Questa caratteristica è un'altra che rende Solana (SOL) unica nel panorama delle criptovalute.

Dogecoin (DOGE): il padre dei progetti crittografici ispirati ai meme

Dogecoin (DOGE) ha mostrato agli appassionati di criptovalute il potere che si cela dietro un progetto di criptovaluta guidato dall'hype. Dogecoin (DOGE) sfrutta l'impatto degli influencer dei social media e delle celebrità all'interno della sua comunità di criptovalute per diventare ampiamente accettato nello spazio delle criptovalute.

Questa caratteristica è disponibile anche per il progetto di criptovaluta Big Eyes Coin (BIG). La sua comunità di criptovalute svolgerà un ruolo essenziale nella sua pubblicità e gestione.

Big Eyes Coin (BIG) creerà anche del merchandising digitale e fisico per promuovere i suoi servizi. Adesivi e influencer sui social media faranno conoscere il progetto Big Eyes Coin (BIG) a molte persone. Questa pubblicità lo aiuterà a raggiungere i 50000 possessori di token e i membri attivi della comunità.

Big Eyes Coin (BIG): l'unico progetto di meme con obiettivi di conservazione ambientale

Il progetto Big Eyes Coin (BIG) andrà oltre qualsiasi altro progetto di meme. Il suo obiettivo di diventare la più grande piattaforma di trading NFT è solo una delle sue numerose strategie per diventare il miglior progetto di criptovaluta.

Big Eyes Coin (BIG) sarà la prima criptovaluta a donare oltre 1 milione di dollari a organizzazioni benefiche. La donazione sarà utilizzata per finanziare l'obiettivo del progetto Big Eyes Coin (BIG) di salvare gli oceani.

Inoltre, le organizzazioni collaboreranno per aiutare a prendersi cura dei gatti in tutto il mondo. Contribuiranno a fornire cibo sano e alloggi a queste simpatiche creature.

Big Eyes Coin (BIG) è nuova nello spazio delle criptovalute; la prevendita del suo token è iniziata nell'agosto 2022. È la migliore criptovaluta da acquistare ora. È interessante notare che la Big Eyes Coin (BIG) può essere facilmente acquistata.

Come partecipare alla prevendita dei gettoni di Big Eyes Coin (BIG)

La prevendita in corso di Big Eyes Coin (BIG) è disponibile per tutti gli interessati. Il portale di prevendita è semplice e intuitivo e consente di collegare facilmente il proprio portafoglio e completare la transazione di acquisto in pochi minuti. I passaggi per acquistare la Moneta Big Eyes (BIG) in prevendita sono evidenziati di seguito.

Per partecipare alla Big Eyes Coin (BIG), è necessario disporre di un portafoglio di criptovalute. È possibile installare il portafoglio di criptovalute Metamask o Trust Wallet utilizzando uno smartphone. Se si utilizza un PC, si consiglia il portafoglio Metamask. Dopo aver installato il portafoglio, accedere al portale di prevendita tramite il browser del portafoglio. Verrà richiesto di collegare il portafoglio. Prima di collegare il portafoglio, assicurarsi di avere già depositato la criptovaluta che si intende utilizzare per completare l'acquisto in prevendita. La prevendita del token Big Eyes Coin (BIG) può essere acquistata utilizzando token ether o token USDT. Dopo aver collegato i portafogli, vi verrà richiesto di compilare un modulo, che dovrà essere adeguatamente compilato. Poi dovrete verificare e completare la transazione per l'acquisto della prevendita. Dopo una transazione andata a buon fine, i token saranno consegnati ai vostri portafogli una volta conclusa la prevendita.

Big Eyes Coin (BIG) promette un ecosistema decentralizzato. I suoi utenti possono divertirsi a collaborare per risolvere i problemi ambientali guadagnando eccellenti ricompense. Sostenete l'ecosistema di Big Eyes Coin (BIG) acquistando la prevendita.