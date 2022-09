Guida definitiva a Big Eyes Coin: guarda come cadono i cani: Big Eyes Coin punta a superare Dogecoin e Dogelon

Con l'emergere e la diffusione delle criptovalute, l'idea che tenersi stretto il denaro fiat sia una buona strategia ha perso popolarità. Al contrario, la decisione finanziaria più saggia che si possa prendere oggi è investire nelle criptovalute, la moneta del futuro. Nel settore delle criptovalute, tra le scelte di finanziamento da prendere in considerazione ci sono le criptovalute più note come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) e altre. Queste criptovalute ben note sono un buon investimento, ma di recente ne è comparsa una nuova. Si tratta delle cosiddette meme coins.

Le valute digitali chiamate meme coins si basano su memi e barzellette online. Il campo delle monete meme si è notevolmente ampliato a causa della crescente domanda. Dogecoin (DOGE) è una delle ragioni principali di questo aumento della domanda. Altre monete meme, come Dogelon Mars (ELON) e Big Eyes Coin (BIG), sono emerse grazie a questa progressione.

Dogecoin: la prima moneta meme

La moneta meme, Dogecoin (DOGE), è stata inizialmente sviluppata per gioco da ingegneri informatici che cercavano di creare un sistema di pagamento. La moneta meme è stata progettata per parodiare le teorie e le voci che circolavano all'epoca sulle criptovalute. Billy Markus e Jackson Palmer sono accreditati per la creazione di questa moneta meme, nota come la moneta meme originale.

La moneta, progettata per prendere in giro le altre criptovalute, non è altro che un clone del Litecoin. Come tutte le altre valute digitali, Dogecoin (DOGE) può essere utilizzata per trasmettere valore su Internet. Tuttavia, l'unico scopo di Dogecoin (DOGE) era quello di servire come un chiaro meccanismo di pagamento basato sulla blockchain. Ciononostante, si è subito guadagnata un'appassionata base di sostenitori che hanno sviluppato applicazioni creative. Tra queste, l'utilizzo di Dogecoin per raccogliere fondi per organizzazioni non profit e un servizio di mance online di terze parti, che ha contribuito a rendere Dogecoin (DOGE) la valuta di mance più apprezzata sulle piattaforme di social networking.

Anche se Dogecoin si è trasformata in una valuta molto conosciuta, le sue origini non sono state profonde. Sarebbe quindi inutile per il team tecnico anticipare un miglioramento del servizio tecnico. A causa dei suoi forti legami con Bitcoin e Litecoin, Dogecoin (DOGE) contiene decine di migliaia di linee di codice che devono essere mantenute. Qualsiasi altra cosa sarebbe considerata negligente. In passato, la comunità Dogecoin ha avuto spesso problemi. A causa degli hack di due portafogli del 2013 e del 2014, Dogewallet2 e Dogevalut3, diversi investitori hanno perso il loro denaro.

Dogelon Mars: un'altra moneta Doggo

Dogelon Mars (ELON) è una criptovaluta a tema canino che cita la missione di Elon Musk di colonizzare Marte e prende in giro la moneta meme Dogecoin (DOGE). Come altre monete meme disponibili sul mercato dei bitcoin, gli autori di questa moneta sono ancora sconosciuti. Dogelon Mars (ELON) è stata lanciata il 23 aprile 2021.

Un pool di liquidità Uniswap è stato creato dagli ignoti creatori della moneta meme Dogelon Mars per detenere il 50% della liquidità di ELON (ELON). Il creatore ha consegnato a Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum, l'altra metà, e Buterin ha diviso il Dogelon Mars (ELON) tra diverse organizzazioni di beneficenza e DAO. I proprietari dei token Dogelon Mars (ELON) hanno acquistato i loro token ELON su una borsa decentralizzata (DEX) o li hanno ricevuti in dono da Vitalik Buterin. Sono disponibili al massimo un quadrilione di monete (1.000.000.000.000.000).

Altri sostengono che il legame tra la moneta e Musk potrebbe accelerarne la crescita. Mentre SpaceX si prepara alla sua missione sulla Luna e ad altre ambiziose imprese interplanetarie, aiuterà la valuta a raggiungere nuove vette di popolarità nei prossimi anni. Gli sviluppatori della criptovaluta la descrivono come una moneta globale equa per le persone e sostengono che sia la moneta interplanetaria dei coloni spaziali.

Moneta dagli occhi grandi: Rompere tradizioni e protocolli

Big Eyes Coin (BIG) è in prima linea nel mondo delle monete meme. Qualsiasi comunità o organizzazione deve avere una partecipazione e una comunicazione efficaci per avere successo. Questo è il concetto guida e la bussola di Big Eyes Coins (BIG). Big Eyes Coin è stata creata esclusivamente con l'obiettivo di inviare denaro nell'ecosistema della finanza decentralizzata (Defi) e di salvaguardare l'ambiente in tutto il mondo.

Big Eyes Coin spera di creare un ecosistema blockchain che sperimenterà un'iper-crescita attraverso gli NFT per migliorare ulteriormente la rete e garantire ai clienti un migliore accesso a eventi e concorsi. Gli utenti di Big Eyes Coin possono partecipare a diverse attività di Non Fungible Tokens (NFT) con l'aiuto dei BIG token. Al cambio di stagione, questi eventi sono irregolari.

Big Eyes Coin (BIG) ha il potenziale per generare entrate 100 volte superiori a Dogecoin (DOGE) e Dogelon Mars (ELON). Big Eyes Coin (BIG) punta a un'esplosione sostenuta dai dati. Il quartiere è il luogo in cui Big Eyes Coin (BIG) brilla. Con la crescita dell'ampiezza, dell'attività e dell'impegno, cresce anche lo slancio. Distribuire regolarmente regali, NFT e token aiuterà il quartiere. Inoltre, Big Eyes Coin di solito dà le notizie al quartiere per primo (BIG). Big Eyes Coin (BIG) si assume questo impegno nei confronti dei suoi membri.

Moneta Big Eyes: tutte le zampe sul ponte

Big Eyes Coin (BIG) ha un piano chiaro e dettagliato per diventare una delle migliori criptovalute, che comprende quanto segue:

La fase Crouch comprende il lancio della pagina web di prevendita e la prevendita del token Big Eyes Coin (BIG). Inoltre, la Moneta Big Eyes (BIG) sarà pubblicizzata attraverso i canali dei social media di prossima istituzione.

comprende il lancio della pagina web di prevendita e la prevendita del token Big Eyes Coin (BIG). Inoltre, la Moneta Big Eyes (BIG) sarà pubblicizzata attraverso i canali dei social media di prossima istituzione. La fase del salto: Durante questo periodo, l'intero sito web sarà attivo e Big Eyes Coin (BIG) sarà disponibile su Uniswap. Le campagne di influencer inizieranno quando tutti gli account dei social media saranno stati confermati e la trovata mediatica procederà come di consueto. Durante questa fase, la comunità di Big Eyes Coin (BIG) crescerà fino a 25.000 utenti di Telegram e 20.000 proprietari di token.

Durante questo periodo, l'intero sito web sarà attivo e Big Eyes Coin (BIG) sarà disponibile su Uniswap. Le campagne di influencer inizieranno quando tutti gli account dei social media saranno stati confermati e la trovata mediatica procederà come di consueto. Durante questa fase, la comunità di Big Eyes Coin (BIG) crescerà fino a 25.000 utenti di Telegram e 20.000 proprietari di token. La fase di esecuzione: Vengono emessi token non fungibili (NFT). Big Eyes Coin (BIG) deve acquisire 50.000 proprietari di token e follower su Telegram per effettuare la seconda donazione di beneficenza. Questa fase includerà una campagna di influencer e un'azione mediatica più importante. Inoltre, verranno rilasciati i nuovi adesivi digitali.

Vengono emessi token non fungibili (NFT). Big Eyes Coin (BIG) deve acquisire 50.000 proprietari di token e follower su Telegram per effettuare la seconda donazione di beneficenza. Questa fase includerà una campagna di influencer e un'azione mediatica più importante. Inoltre, verranno rilasciati i nuovi adesivi digitali. La fase della passerella è quella in cui vengono svolte tutte le attività della comunità e viene effettuata una donazione significativa di 1 milione di dollari in beneficenza per garantire l'esistenza della società. Verranno collegate nuove catene, verranno eseguiti ulteriori swap e gli NFT si espanderanno grazie a Big Eyes Coin (BIG).

Il giuramento di Big Eyes Coin

Il livello di integrazione sociale è molto importante per Big Eyes Coin. Lo sviluppo della tecnologia blockchain e la decentralizzazione del denaro non avverranno nel vuoto o in segreto, sostiene Big Eyes Coin. E il dialogo e la condivisione sono gli unici modi in cui ciò può avvenire. La convinzione che la discussione aperta di questi concetti sia l'unico modo per progredire dipende da Big Eyes Coin. Come ha detto Moneta dagli Occhi Grandi, andate da soli se volete muovervi rapidamente e andate in gruppo se volete viaggiare a lungo.

Come comunità, Big Eyes Coin lavora per essere coinvolta in tutte le linee di lavoro che hanno il potenziale per essere redditizie e rispettose dell'ambiente.

Ecco come acquistare la Moneta dagli Occhi Grandi

La tecnica per ottenere la Moneta dai Grandi Occhi (BIG) è semplice. Per acquistare la moneta è necessario eseguire le seguenti azioni:

Primo passo: Scaricare o installare un portafoglio affidabile sul proprio PC o smartphone, come MetaMask.

Scaricare o installare un portafoglio affidabile sul proprio PC o smartphone, come MetaMask. Fase due: Aprire il browser del portafoglio e navigare su https://buy.bigeyes.space. Fornire le informazioni richieste durante la compilazione del modulo online. Quindi, selezionare un token dal proprio portafoglio che si è già pagato per fungere da metodo di pagamento.

Aprire il browser del portafoglio e navigare su https://buy.bigeyes.space. Fornire le informazioni richieste durante la compilazione del modulo online. Quindi, selezionare un token dal proprio portafoglio che si è già pagato per fungere da metodo di pagamento. Terzo passo: I token di Big Eyes Coin (BIG) saranno inviati al vostro portafoglio dopo la prevendita.

Quando Big Eyes Coin verrà rilasciata, diventerà rapidamente una delle criptovalute più popolari al mondo. Quindi perché non fare investimenti così redditizi e precisi? Sebbene le informazioni su Big Eyes Coin siano accurate, vi consigliamo di fare ulteriori ricerche prima di acquistarla.